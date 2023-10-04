Пермяк крикнул «Слава Украине» и устроил стрельбу в баре

Пермяк устроил стрельбу из ружья Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Стрельба в баре Соликамска (Пермский край) произошла на фоне разногласий пермяков о целесообразности проведения специальной военной операции на Украине. Об этом URA.RU рассказала местная жительница на условиях анонимности.

«Перед стрельбой в баре произошла перепалка. Один из мужчин, которые там находились, начал поддерживать действия ВСУ и кричать „Слава Украине“ (лозунг принят в качестве организационного пароля-приветствия среди членов организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии (УПА — экстремистская организация, запрещенная в России) в начале Второй мировой войны — прим. ред.). В это время в баре сидел пермяк, который только что вернулся с СВО, и между мужчинами начался конфликт. В итоге нападавший сходил за ружьем и выстрелил в посетителя бара, который является другом бойца СВО», — сообщила женщина.

По ее словам, нападавший живет неподалеку от детского сада. Когда он шел с ружьем, его видели все родители, которые в это утро повели своих детей в садик. В результате все перепугались, что это очередное нападение. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов задержали 45-летнего нападавшего. По данному факту возбуждено уголовное дело, мужчина помещен в изолятор временно содержания.