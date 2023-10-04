Shot: в Москве школьник угрожает одноклассникам и учителям ножом

04 октября 2023 в 19:43 Размер текста - 17 +

На данный момент школьник с ножом забаррикадирован на четвертом этаже Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Ученик школы №1208, которая находится в районе Кузьминки в Москве, угрожает преподавателям и детям ножом. Об этом пишет telegram-канал Shot. «В школе №1208 в столичном районе Кузьминки… школьник достал нож и стал угрожать одноклассникам и учителям», — говорится в публикации. Отмечается, что на данный момент школьник с ножом забаррикадирован на четвертом этаже. Руководство учебного заведения позвонило в экстренные службы. Корреспондент URA.RU отправил запрос в ГУ МВД по Москве. Ответ ожидается. Обновлено в 17:52 по мск. Telegram-канал Shot написал, что школьника задержали сотрудники полиции.

Ученик школы №1208, которая находится в районе Кузьминки в Москве, угрожает преподавателям и детям ножом. Об этом пишет telegram-канал Shot. «В школе №1208 в столичном районе Кузьминки… школьник достал нож и стал угрожать одноклассникам и учителям», — говорится в публикации. Отмечается, что на данный момент школьник с ножом забаррикадирован на четвертом этаже. Руководство учебного заведения позвонило в экстренные службы. Корреспондент URA.RU отправил запрос в ГУ МВД по Москве. Ответ ожидается. Обновлено в 17:52 по мск. Telegram-канал Shot написал, что школьника задержали сотрудники полиции.