Shot: в Москве школьник угрожает одноклассникам и учителям ножом

На данный момент школьник с ножом забаррикадирован на четвертом этаже
Ученик школы №1208, которая находится в районе Кузьминки в Москве, угрожает преподавателям и детям ножом. Об этом пишет telegram-канал Shot.
«В школе №1208 в столичном районе Кузьминки… школьник достал нож и стал угрожать одноклассникам и учителям», — говорится в публикации. Отмечается, что на данный момент школьник с ножом забаррикадирован на четвертом этаже. Руководство учебного заведения позвонило в экстренные службы.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в ГУ МВД по Москве. Ответ ожидается.
Обновлено в 17:52 по мск. Telegram-канал Shot написал, что школьника задержали сотрудники полиции.
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