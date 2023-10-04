Shot: в Москве школьник угрожает одноклассникам и учителям ножом

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Клипарт на тему криминал. Курган, убийство, нападение, кухонный нож, нож, криминал, рука с ножом, бытовое насилие
На данный момент школьник с ножом забаррикадирован на четвертом этаже Фото:

Ученик школы №1208, которая находится в районе Кузьминки в Москве, угрожает преподавателям и детям ножом. Об этом пишет telegram-канал Shot.

«В школе №1208 в столичном районе Кузьминки… школьник достал нож и стал угрожать одноклассникам и учителям», — говорится в публикации. Отмечается, что на данный момент школьник с ножом забаррикадирован на четвертом этаже. Руководство учебного заведения позвонило в экстренные службы.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в ГУ МВД по Москве. Ответ ожидается.

Обновлено в 17:52 по мск. Telegram-канал Shot написал, что школьника задержали сотрудники полиции.

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Ученик школы №1208, которая находится в районе Кузьминки в Москве, угрожает преподавателям и детям ножом. Об этом пишет telegram-канал Shot. «В школе №1208 в столичном районе Кузьминки… школьник достал нож и стал угрожать одноклассникам и учителям», — говорится в публикации. Отмечается, что на данный момент школьник с ножом забаррикадирован на четвертом этаже. Руководство учебного заведения позвонило в экстренные службы. Корреспондент URA.RU отправил запрос в ГУ МВД по Москве. Ответ ожидается. Обновлено в 17:52 по мск. Telegram-канал Shot написал, что школьника задержали сотрудники полиции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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