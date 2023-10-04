Директор московской школы раскрыла подробности нападения ученика

От ученика пятого класса, который размахивал ножом в московской школе №1208, никто не пострадал. Сейчас ребенок находится дома, а с учениками класса работает школьный психолог. Об этом рассказала директор школы №1208 Лариса Малышева, информацию URA.RU сообщили в пресс-службе департамента образования и науки города Москвы.
«Во время урока в пятом классе один из учеников нарушал дисциплину, мешал одноклассникам заниматься и не реагировал на замечания педагога. В какой-то момент ребенок достал предмет, похожий на нож, и стал им размахивать. Педагогу пришлось вывести всех учеников из класса и пригласить к мальчику социального педагога», — рассказала подробности Лариса Малышева, слова которой приводит пресс-служба департамента образования и науки города Москвы. По словам директора школы, никто не пострадал.
Малышева также отметила, что школа оперативно связалась с родителями мальчика и экстренными службами. На данный момент ребенок находится дома с родителями, а с учениками класса беседует школьный психолог.
Ранее telegram-канал Shot сообщил, что ученик школы №1208 размахивал ножом и угрожал преподавателям. Спустя несколько минут школьника задержали.
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