Директор московской школы раскрыла подробности нападения ученика

Директор московской школы №1208: от ребенка с ножом никто не пострадал
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Лариса Малышева сообщила, что от ребенка, который размахивал ножом, никто не пострадал Фото:

От ученика пятого класса, который размахивал ножом в московской школе №1208, никто не пострадал. Сейчас ребенок находится дома, а с учениками класса работает школьный психолог. Об этом рассказала директор школы №1208 Лариса Малышева, информацию URA.RU сообщили в пресс-службе департамента образования и науки города Москвы.

«Во время урока в пятом классе один из учеников нарушал дисциплину, мешал одноклассникам заниматься и не реагировал на замечания педагога. В какой-то момент ребенок достал предмет, похожий на нож, и стал им размахивать. Педагогу пришлось вывести всех учеников из класса и пригласить к мальчику социального педагога», — рассказала подробности Лариса Малышева, слова которой приводит пресс-служба департамента образования и науки города Москвы. По словам директора школы, никто не пострадал.

Малышева также отметила, что школа оперативно связалась с родителями мальчика и экстренными службами. На данный момент ребенок находится дома с родителями, а с учениками класса беседует школьный психолог.

Ранее telegram-канал Shot сообщил, что ученик школы №1208 размахивал ножом и угрожал преподавателям. Спустя несколько минут школьника задержали.

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От ученика пятого класса, который размахивал ножом в московской школе №1208, никто не пострадал. Сейчас ребенок находится дома, а с учениками класса работает школьный психолог. Об этом рассказала директор школы №1208 Лариса Малышева, информацию URA.RU сообщили в пресс-службе департамента образования и науки города Москвы. «Во время урока в пятом классе один из учеников нарушал дисциплину, мешал одноклассникам заниматься и не реагировал на замечания педагога. В какой-то момент ребенок достал предмет, похожий на нож, и стал им размахивать. Педагогу пришлось вывести всех учеников из класса и пригласить к мальчику социального педагога», — рассказала подробности Лариса Малышева, слова которой приводит пресс-служба департамента образования и науки города Москвы. По словам директора школы, никто не пострадал. Малышева также отметила, что школа оперативно связалась с родителями мальчика и экстренными службами. На данный момент ребенок находится дома с родителями, а с учениками класса беседует школьный психолог. Ранее telegram-канал Shot сообщил, что ученик школы №1208 размахивал ножом и угрожал преподавателям. Спустя несколько минут школьника задержали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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