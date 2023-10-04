В Екатеринбурге подрядчики подставляют застройщика школы на Пионерке. Фото, видео

Эко-активисты нашли в Екатеринбурге свалку строительных отходов

05 октября 2023 в 11:30 Размер текста - 17 +

Строительный мусор везут с улицы Советской, где строят новую школу (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Неравнодушные жители Екатеринбурга обнаружили свалку строительных отходов в районе Изоплита. Битый бетон, мешки металлолома и другой мусор возят туда подрядчики «Атомстройкомлекса» с площадки в Пионерском микрорайоне, где строят новую школу, рассказали URA.RU в свердловском отделении Российского экологического общества (РЭО). Активисты взяли ситуацию на контроль. «К нам обратились неравнодушные горожане, заметившие в районе Изоплита огромную свалку строительного мусора, состоящего из перегнившей минеральной ваты, битого бетона, отсева, глины, мешков и металлолома. На площадке за заводом „Берит“ работал фронтальный погрузчик, территория почти целиком ограждена забором. Но горожанам удалось сделать несколько кадров свалки», — рассказали в пресс-службе РЭО. Выяснилось, что мусор на площадку привезли грузовики, которые принадлежат компании «Гринленд». Она и «Профито» — подрядчики «Атомстройкомплекса», которых наняли для вывоза отходов со стройплощадки на улице Советской (Пионерский микрорайон). После обращения активистов РЭО в министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области компаниям «Гринленд», «Профито» и еще «УПТК» объявили предостережение о недопустимости нарушения законодательства в области обращения с отходами. Также в адрес «УПТК» направили письмо с требованием убрать отходы с участка, а материалы передали в полицию и областное министерство по управлению государственным имуществом. «Продолжаем следить за ситуацией и не допускать распространение незаконных свалок со строительными отходами», — отметил заместитель председателя областного отделения РЭО Антон Черноголов. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу компании «Атомстройкомплес». На момент публикации ответ не поступил. Строительный мусор привезли грузовик «Гринленда» Фото: свердловское отделение РЭО Стихийная свалка появилась на Изоплите Фото: свердловское отделение РЭО Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Неравнодушные жители Екатеринбурга обнаружили свалку строительных отходов в районе Изоплита. Битый бетон, мешки металлолома и другой мусор возят туда подрядчики «Атомстройкомлекса» с площадки в Пионерском микрорайоне, где строят новую школу, рассказали URA.RU в свердловском отделении Российского экологического общества (РЭО). Активисты взяли ситуацию на контроль. «К нам обратились неравнодушные горожане, заметившие в районе Изоплита огромную свалку строительного мусора, состоящего из перегнившей минеральной ваты, битого бетона, отсева, глины, мешков и металлолома. На площадке за заводом „Берит“ работал фронтальный погрузчик, территория почти целиком ограждена забором. Но горожанам удалось сделать несколько кадров свалки», — рассказали в пресс-службе РЭО. Выяснилось, что мусор на площадку привезли грузовики, которые принадлежат компании «Гринленд». Она и «Профито» — подрядчики «Атомстройкомплекса», которых наняли для вывоза отходов со стройплощадки на улице Советской (Пионерский микрорайон). После обращения активистов РЭО в министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области компаниям «Гринленд», «Профито» и еще «УПТК» объявили предостережение о недопустимости нарушения законодательства в области обращения с отходами. Также в адрес «УПТК» направили письмо с требованием убрать отходы с участка, а материалы передали в полицию и областное министерство по управлению государственным имуществом. «Продолжаем следить за ситуацией и не допускать распространение незаконных свалок со строительными отходами», — отметил заместитель председателя областного отделения РЭО Антон Черноголов. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу компании «Атомстройкомплес». На момент публикации ответ не поступил.