Украинский певец приедет в госпиталь к раненым свердловским солдатам

Певец Джанго приедет в Екатеринбург с просветительским туром
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Объединительный съезд "Справедливой России", "За правду", "Патриоты России". Москва, за правду, джанго, поддубный алексей
Алексей Поддубный в своих выступлениях сделает акцент на теме СВО Фото:

Уроженец Киева (Украина), певец Алексей Поддубный (известный как Джанго) приедет в Екатеринбург в рамках музыкально-просветительского тура «Чтобы победить». Помимо выступления с патриотическими песнями перед горожанами, он посетит раненых военнослужащих и даст концерт для бойцов СВО. Об этом URA.RU рассказали представители музыканта.

«В каждом городе автор проекта Алексей Поддубный встречается с ранеными солдатами в госпиталях, где исполняет свои хиты, общается с ребятами. Важный вектор деятельности проекта „Чтобы победить“ — сотрудничество с фондом „Все для Победы“: все средства, собранные на платформах в рамках продвижения концертов, будут направлены на нужды фронта», — пояснили представители Поддубного.

Кроме этого, певец и группа «Джанго» споют для екатеринбуржцев хиты «Холодная весна» (из фильма «Бой с тенью»), «До тебя», «Возвращайся», «Снег», а также песню Владимира Высоцкого «Баллада о борьбе». Все это будет сопровождаться театрализованными элементами с оркестром, актерами, поэтами и балериной. Также публика сможет посмотреть фильмы фестиваля «Кино на службе Отечеству», где покажут истории об СВО.

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Уроженец Киева (Украина), певец Алексей Поддубный (известный как Джанго) приедет в Екатеринбург в рамках музыкально-просветительского тура «Чтобы победить». Помимо выступления с патриотическими песнями перед горожанами, он посетит раненых военнослужащих и даст концерт для бойцов СВО. Об этом URA.RU рассказали представители музыканта. «В каждом городе автор проекта Алексей Поддубный встречается с ранеными солдатами в госпиталях, где исполняет свои хиты, общается с ребятами. Важный вектор деятельности проекта „Чтобы победить“ — сотрудничество с фондом „Все для Победы“: все средства, собранные на платформах в рамках продвижения концертов, будут направлены на нужды фронта», — пояснили представители Поддубного. Кроме этого, певец и группа «Джанго» споют для екатеринбуржцев хиты «Холодная весна» (из фильма «Бой с тенью»), «До тебя», «Возвращайся», «Снег», а также песню Владимира Высоцкого «Баллада о борьбе». Все это будет сопровождаться театрализованными элементами с оркестром, актерами, поэтами и балериной. Также публика сможет посмотреть фильмы фестиваля «Кино на службе Отечеству», где покажут истории об СВО.
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© Служба новостей «URA.RU»
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