Губернатор ХМАО наградила VIP-югорчан почетными званиями

Губернатор ХМАО наградила VIP-югорчан Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Губернатор ХМАО Наталья Комарова присвоила почетные звания главному советнику ООО «Сибпромстрой-Югория» Николаю Сторожуку, а также сотрудникам других предприятий. Благодарственное письмо получил руководитель Югорского отделения ПАО «Сбербанк» Александр Солоп. Постановление опубликовано на сайте окружного правительства.

«Наградить знаком „За заслуги перед Ханты-Мансийским автономным округом — Югрой“ Сторожука Николая Каллиниковича, главного советника общества с ограниченной ответственностью „Сибпромстрой-Югория“, за выдающийся вклад в развитие строительной отрасли Ханты-Мансийского автономного округа — Югры (городской округ Сургут). <…> Знаком „Заслуженный труженик Югры“ Борисовскую Галину Борисовну, пенсионера, бывшего работника публичного акционерного общества „Сургутнефтегаз“, за многолетний добросовестный труд. Объявить благодарности губернатора <…> Солопу Александру Сергеевичу, управляющему Югорским отделением № 5940 филиал Публичного акционерного общества „Сбербанк России“, за эффективную и добросовестную работу (городской округ Сургут)», — указано в документе.

В список награжденных попали также сотрудники «ЮВиС», «Автодорстроя», «Газпром трансгаз Югорск». Медалью «Материнская слава» награждена мать пятерых детей Галина Иванова из Белоярского района, медаль «Отцовская слава» получил отец шестерых детей Александр Охрименко из Нижневартовска.

Ранее URA.RU писало о награде от губернатора Югры, которую получил Эдуард Худайнатов. Главе ННК присвоено почетное звание за личные заслуги в эффективном освоении и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений на территории округа.