В Свердловской области пенсионер ушел в лес и не вернулся. Фото 07 октября 2023 в 02:06 Размер текста - 17 + На Среднем Урале идут поиски 73-летнего мужчины Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В поселке Верхней Пышмы Красный (Свердловская область) 73-летний Вахит Хананов 6 октября ушел в лес и не вернулся. Об этом рассказали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт». «Пропал Ханонов Вахит Карамович 1950 года рождения. Еще 6 октября мужчина ушел в лес. Приметы: рост 170 сантиметров, нормальное телосложение, короткие седые волосы, голубые глаза. Был одет в желтый дождевик, темно-синею толстовку, темные штаны, калоши и черную фуражку», — сказано в сообщении. С собой у пенсионера темный рюкзак и белое ведро. Сообщить информацию о пропавшем можно по телефону горячей линии: 8 (800) 700-54-52 или 112. Инфорг: Ольга (Полька) 8 (922) 142-33-71. Фото: поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» В поселке Верхней Пышмы Красный (Свердловская область) 73-летний Вахит Хананов 6 октября ушел в лес и не вернулся. Об этом рассказали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт». «Пропал Ханонов Вахит Карамович 1950 года рождения. Еще 6 октября мужчина ушел в лес. Приметы: рост 170 сантиметров, нормальное телосложение, короткие седые волосы, голубые глаза. Был одет в желтый дождевик, темно-синею толстовку, темные штаны, калоши и черную фуражку», — сказано в сообщении. С собой у пенсионера темный рюкзак и белое ведро. Сообщить информацию о пропавшем можно по телефону горячей линии: 8 (800) 700-54-52 или 112. Инфорг: Ольга (Полька) 8 (922) 142-33-71. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям