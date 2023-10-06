В поселке Верхней Пышмы Красный (Свердловская область) 73-летний Вахит Хананов 6 октября ушел в лес и не вернулся. Об этом рассказали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».
«Пропал Ханонов Вахит Карамович 1950 года рождения. Еще 6 октября мужчина ушел в лес. Приметы: рост 170 сантиметров, нормальное телосложение, короткие седые волосы, голубые глаза. Был одет в желтый дождевик, темно-синею толстовку, темные штаны, калоши и черную фуражку», — сказано в сообщении. С собой у пенсионера темный рюкзак и белое ведро.
Сообщить информацию о пропавшем можно по телефону горячей линии: 8 (800) 700-54-52 или 112. Инфорг: Ольга (Полька) 8 (922) 142-33-71.
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