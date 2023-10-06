06 октября 2023

В Свердловской области пенсионер ушел в лес и не вернулся. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Полевые учения представителей добровольческих поисково-спасательных отрядов. Сургут, лес, камуфляж, заблудился, в лесу, поиск пропавших
На Среднем Урале идут поиски 73-летнего мужчины Фото:

В поселке Верхней Пышмы Красный (Свердловская область) 73-летний Вахит Хананов 6 октября ушел в лес и не вернулся. Об этом рассказали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

«Пропал Ханонов Вахит Карамович 1950 года рождения. Еще 6 октября мужчина ушел в лес. Приметы: рост 170 сантиметров, нормальное телосложение, короткие седые волосы, голубые глаза. Был одет в желтый дождевик, темно-синею толстовку, темные штаны, калоши и черную фуражку», — сказано в сообщении. С собой у пенсионера темный рюкзак и белое ведро.

Сообщить информацию о пропавшем можно по телефону горячей линии: 8 (800) 700-54-52 или 112. Инфорг: Ольга (Полька) 8 (922) 142-33-71.

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В поселке Верхней Пышмы Красный (Свердловская область) 73-летний Вахит Хананов 6 октября ушел в лес и не вернулся. Об этом рассказали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт». «Пропал Ханонов Вахит Карамович 1950 года рождения. Еще 6 октября мужчина ушел в лес. Приметы: рост 170 сантиметров, нормальное телосложение, короткие седые волосы, голубые глаза. Был одет в желтый дождевик, темно-синею толстовку, темные штаны, калоши и черную фуражку», — сказано в сообщении. С собой у пенсионера темный рюкзак и белое ведро. Сообщить информацию о пропавшем можно по телефону горячей линии: 8 (800) 700-54-52 или 112. Инфорг: Ольга (Полька) 8 (922) 142-33-71.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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