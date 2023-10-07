Токаев пожелал Путину на день рождения политического долголетия

07 октября 2023 в 18:57 Размер текста - 17 +

Касым-Жомарт Токаев встретился с Путиным на открытии газопровода в Узбекистан Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил главу России Владимира Путина с днем рождения. Он пожелал Путину долголетия, в том числе политического. Общение лидеров соседних государств состоялось в Москве в рамках открытия газопровода в Узбекистан через территорию Казахстана. Трансляция встречи велась «Россией 24». «Хочу вас поздравить с днем рождения! Знаю, что вы человек, который не празднует свои дни рождения, но как бы то ни было, это важное событие в жизни каждого человека. Хотел бы пожелать вам от всей души крепкого здоровья, долголетия — будь то политическое долголетие во главе российского государства, или просто, как говорится, по жизни», — сказал Токаев. Ранее URA.RU сообщало об открытии транзитного газопровода в Узбекистан через территорию Казахстана. По мнению экспертов, газопровод повысит энергетическую безопасность региона, но не станет «политическим оружием» РФ в отношениях с соседями по СНГ. Запуск проекта по поставке российского газа в Узбекистан через Казахстан будет иметь очевидную выгоду для всех трех государств. Проект удалось реализовать несмотря на ранние заявления Токаева о поддержке санкций Запада против России.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил главу России Владимира Путина с днем рождения. Он пожелал Путину долголетия, в том числе политического. Общение лидеров соседних государств состоялось в Москве в рамках открытия газопровода в Узбекистан через территорию Казахстана. Трансляция встречи велась «Россией 24». «Хочу вас поздравить с днем рождения! Знаю, что вы человек, который не празднует свои дни рождения, но как бы то ни было, это важное событие в жизни каждого человека. Хотел бы пожелать вам от всей души крепкого здоровья, долголетия — будь то политическое долголетие во главе российского государства, или просто, как говорится, по жизни», — сказал Токаев. Ранее URA.RU сообщало об открытии транзитного газопровода в Узбекистан через территорию Казахстана. По мнению экспертов, газопровод повысит энергетическую безопасность региона, но не станет «политическим оружием» РФ в отношениях с соседями по СНГ. Запуск проекта по поставке российского газа в Узбекистан через Казахстан будет иметь очевидную выгоду для всех трех государств. Проект удалось реализовать несмотря на ранние заявления Токаева о поддержке санкций Запада против России.