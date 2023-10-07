Текслер отметил способность челябинских аграриев противостоять санкциям

08 октября 2023 в 11:11 Размер текста - 17 +

Региональные власти помогают фермерам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 8 октября поздравил южноуральцев с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. В своем обращении он отметил способность челябинских аграриев противостоять международным санкциям. «Несмотря на трудности, вызванные санкционным давлением, наши аграрии при активной господдержке продолжают реализацию крупных инвестпроектов. Они внедряют передовые научные разработки, добиваются высоких урожаев и привесов», — заявил Текслер. Глава региона отметил, что агропромышленный комплекс области по многим показателям входит в десятку лучших в России. Продукция наших предприятий хорошо известна не только в России, но и за рубежом. Губернатор поблагодарил всех работников агропромышленного комплекса за добросовестный труд, любовь к своему делу и родной земле. И пожелал им крепкого здоровья и благополучия.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 8 октября поздравил южноуральцев с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. В своем обращении он отметил способность челябинских аграриев противостоять международным санкциям. «Несмотря на трудности, вызванные санкционным давлением, наши аграрии при активной господдержке продолжают реализацию крупных инвестпроектов. Они внедряют передовые научные разработки, добиваются высоких урожаев и привесов», — заявил Текслер. Глава региона отметил, что агропромышленный комплекс области по многим показателям входит в десятку лучших в России. Продукция наших предприятий хорошо известна не только в России, но и за рубежом. Губернатор поблагодарил всех работников агропромышленного комплекса за добросовестный труд, любовь к своему делу и родной земле. И пожелал им крепкого здоровья и благополучия.