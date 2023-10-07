07 октября 2023
06 октября 2023

Силовики за день выявили 75 нелегалов в Челябинской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Челябинск, мигранты, нелегалы, проверка документов, омон
Полиция массированно проверяет адреса концентрации мигрантов Фото:

В Челябинской области за день выявлено 75 человек, нарушивших миграционное законодательство. Содействие полиции в проведении операции «Нелегал — 2023» оказывали коллеги из региональных управлений ФСБ и Росгвардии. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«Выявленные 75 нарушителей миграционного законодательства понесут ответственность. В отношении трех мигрантов судами приняты решения об выдворении из страны в принудительном порядке. Закрыт въезд в РФ 15 мигрантам», — отметили в пресс-службе областного главка.

Во время операции «Нелегал — 2023» силовики массированно проверяют адреса концентрации иностранных граждан. Посещают их рабочие места.

Полицейскими также был выявлен 43-летний житель Ленинского района Челябинска, который незаконно поставил на миграционный учет в своей квартире шестерых мигрантов. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 322.3 УК РФ.

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В Челябинской области за день выявлено 75 человек, нарушивших миграционное законодательство. Содействие полиции в проведении операции «Нелегал — 2023» оказывали коллеги из региональных управлений ФСБ и Росгвардии. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Выявленные 75 нарушителей миграционного законодательства понесут ответственность. В отношении трех мигрантов судами приняты решения об выдворении из страны в принудительном порядке. Закрыт въезд в РФ 15 мигрантам», — отметили в пресс-службе областного главка. Во время операции «Нелегал — 2023» силовики массированно проверяют адреса концентрации иностранных граждан. Посещают их рабочие места. Полицейскими также был выявлен 43-летний житель Ленинского района Челябинска, который незаконно поставил на миграционный учет в своей квартире шестерых мигрантов. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 322.3 УК РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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