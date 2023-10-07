Силовики за день выявили 75 нелегалов в Челябинской области

В Челябинской области за день выявлено 75 человек, нарушивших миграционное законодательство. Содействие полиции в проведении операции «Нелегал — 2023» оказывали коллеги из региональных управлений ФСБ и Росгвардии. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
«Выявленные 75 нарушителей миграционного законодательства понесут ответственность. В отношении трех мигрантов судами приняты решения об выдворении из страны в принудительном порядке. Закрыт въезд в РФ 15 мигрантам», — отметили в пресс-службе областного главка.
Во время операции «Нелегал — 2023» силовики массированно проверяют адреса концентрации иностранных граждан. Посещают их рабочие места.
Полицейскими также был выявлен 43-летний житель Ленинского района Челябинска, который незаконно поставил на миграционный учет в своей квартире шестерых мигрантов. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 322.3 УК РФ.
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