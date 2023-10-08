Кенийский марафонец обновил мировой рекорд в Чикаго

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Открытие стадиона Калининец. Екатеринбург , легкая атлетика, стадион калининец, легкоатлетический стадион
Келвин Киптум пробежал дистанцию за 2 часа и 35 секунд на марафоне Фото:

Бегун из Кении Келвин Киптум установил новый мировой регион на Чикагском марафоне. Он пробежал за 2 часа и 35 секунд. Об этом сообщает Всемирная легкоатлетическая ассоциация.

«Кениец Келвин Киптум установил мировой рекорд на Чикагском марафоне, став первым человеком в истории, пробежавшим дистанцию <…> за 2 часа 35 секунд», — предает ассоциация World Athletics в своем аккаунте в X. Ранее рекорд был обновлен в 2022 году, когда олимпийский чемпион Элиуд Кипчоге пробежал дистанцию на полминуты дольше текущего рекорда.

Марафон проводится каждый октябрь в Чикаго. Данное мероприятие считается одним из самых быстрорастущих современных марафонов шоссейных гонок в мире. В марафоне участвуют 45 000 бегунов.

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Бегун из Кении Келвин Киптум установил новый мировой регион на Чикагском марафоне. Он пробежал за 2 часа и 35 секунд. Об этом сообщает Всемирная легкоатлетическая ассоциация. «Кениец Келвин Киптум установил мировой рекорд на Чикагском марафоне, став первым человеком в истории, пробежавшим дистанцию <…> за 2 часа 35 секунд», — предает ассоциация World Athletics в своем аккаунте в X. Ранее рекорд был обновлен в 2022 году, когда олимпийский чемпион Элиуд Кипчоге пробежал дистанцию на полминуты дольше текущего рекорда. Марафон проводится каждый октябрь в Чикаго. Данное мероприятие считается одним из самых быстрорастущих современных марафонов шоссейных гонок в мире. В марафоне участвуют 45 000 бегунов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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