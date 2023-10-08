Кенийский марафонец обновил мировой рекорд в Чикаго

08 октября 2023 в 21:40 Размер текста - 17 +

Келвин Киптум пробежал дистанцию за 2 часа и 35 секунд на марафоне Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Бегун из Кении Келвин Киптум установил новый мировой регион на Чикагском марафоне. Он пробежал за 2 часа и 35 секунд. Об этом сообщает Всемирная легкоатлетическая ассоциация. «Кениец Келвин Киптум установил мировой рекорд на Чикагском марафоне, став первым человеком в истории, пробежавшим дистанцию <…> за 2 часа 35 секунд», — предает ассоциация World Athletics в своем аккаунте в X. Ранее рекорд был обновлен в 2022 году, когда олимпийский чемпион Элиуд Кипчоге пробежал дистанцию на полминуты дольше текущего рекорда. Марафон проводится каждый октябрь в Чикаго. Данное мероприятие считается одним из самых быстрорастущих современных марафонов шоссейных гонок в мире. В марафоне участвуют 45 000 бегунов.

Бегун из Кении Келвин Киптум установил новый мировой регион на Чикагском марафоне. Он пробежал за 2 часа и 35 секунд. Об этом сообщает Всемирная легкоатлетическая ассоциация. «Кениец Келвин Киптум установил мировой рекорд на Чикагском марафоне, став первым человеком в истории, пробежавшим дистанцию <…> за 2 часа 35 секунд», — предает ассоциация World Athletics в своем аккаунте в X. Ранее рекорд был обновлен в 2022 году, когда олимпийский чемпион Элиуд Кипчоге пробежал дистанцию на полминуты дольше текущего рекорда. Марафон проводится каждый октябрь в Чикаго. Данное мероприятие считается одним из самых быстрорастущих современных марафонов шоссейных гонок в мире. В марафоне участвуют 45 000 бегунов.