Кенийский марафонец обновил мировой рекорд в Чикаго

Бегун из Кении Келвин Киптум установил новый мировой регион на Чикагском марафоне. Он пробежал за 2 часа и 35 секунд. Об этом сообщает Всемирная легкоатлетическая ассоциация.
«Кениец Келвин Киптум установил мировой рекорд на Чикагском марафоне, став первым человеком в истории, пробежавшим дистанцию <…> за 2 часа 35 секунд», — предает ассоциация World Athletics в своем аккаунте в X. Ранее рекорд был обновлен в 2022 году, когда олимпийский чемпион Элиуд Кипчоге пробежал дистанцию на полминуты дольше текущего рекорда.
Марафон проводится каждый октябрь в Чикаго. Данное мероприятие считается одним из самых быстрорастущих современных марафонов шоссейных гонок в мире. В марафоне участвуют 45 000 бегунов.
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