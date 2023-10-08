В Екатеринбурге водитель Nissan сбил девятилетнюю девочку, которая перебегала дорогу на красный сигнал светофора. Об этом сообщили в УГИБДД по Свердловской области.
«Водитель Nissan допустил наезд на ребенка, который выбежал на пешеходный переход, на запрещающий сигнал светофора из-за стоящего в заторе транспорта. С травмой головы девочка доставлена в лечебное учреждение», — сообщили в официальном telegram-канале ведомства.
Авария произошла примерно в 13:20 8 октября возле дома на улице Главная, 20. В УГИБДД по Свердловской области призвали родителей напоминать детям ПДД и то, какую опасность может вызвать переход дороги на красный сигнал светофора.
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