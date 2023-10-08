08 октября 2023
07 октября 2023

В Екатеринбурге иномарка сбила девочку, перебегавшую дорогу на красный. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Девятилетнюю девочку после ДТП госпитализировали с травмой головы Фото:

В Екатеринбурге водитель Nissan сбил девятилетнюю девочку, которая перебегала дорогу на красный сигнал светофора. Об этом сообщили в УГИБДД по Свердловской области.

«Водитель Nissan допустил наезд на ребенка, который выбежал на пешеходный переход, на запрещающий сигнал светофора из-за стоящего в заторе транспорта. С травмой головы девочка доставлена в лечебное учреждение», — сообщили в официальном telegram-канале ведомства.

Авария произошла примерно в 13:20 8 октября возле дома на улице Главная, 20. В УГИБДД по Свердловской области призвали родителей напоминать детям ПДД и то, какую опасность может вызвать переход дороги на красный сигнал светофора.

Фото:

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В Екатеринбурге водитель Nissan сбил девятилетнюю девочку, которая перебегала дорогу на красный сигнал светофора. Об этом сообщили в УГИБДД по Свердловской области. «Водитель Nissan допустил наезд на ребенка, который выбежал на пешеходный переход, на запрещающий сигнал светофора из-за стоящего в заторе транспорта. С травмой головы девочка доставлена в лечебное учреждение», — сообщили в официальном telegram-канале ведомства. Авария произошла примерно в 13:20 8 октября возле дома на улице Главная, 20. В УГИБДД по Свердловской области призвали родителей напоминать детям ПДД и то, какую опасность может вызвать переход дороги на красный сигнал светофора.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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