У огромного льва с золотыми яйцами из Екатеринбурга появится двойник из бронзы

10 октября 2023 в 18:14 Размер текста - 17 +

Льва убрали с Вайнера спустя два дня после установки Фото: Размик Закарян © URA.RU Инициативная группа сотрудников «Сима-ленда» предлагает создать двойника огромного льва с золотыми яйцами, которого на той неделе установили на улице Вайнера в Екатеринбурге, а затем демонтировали. Новую фигуру предлагают сделать бронзовой. «Льва, который вызвал бурю эмоций у екатеринбуржцев, увезли навсегда в сысертский поселок Патруши, где наша компания построит целый микрорайон. Почему бы там не запечатлеть еще одного льва — теперь уже в металле?», — рассказали URA.RU инициаторы идеи. Предполагается, что вторая скульптура будет походить на первый вариант — иметь золотистую гриву и выдающиеся тестикулы, но будет темнее и тяжелее. К реализации идеи планируют привлечь литейную мастерскую «Дубровин», которая ранее имела опыт создания части нашумевшего льва. «Также мы понимаем, что бронзовый двойник будет стоить дороже, чем его полый друг, поэтому намерены обратиться к руководству „Сима-ленда“ за финансовой поддержкой», — пояснили сотрудники компании. Где именно можно будет установить вторую скульптуру, пока не уточняется. Льва на улице Вайнера поставили в ночь на 5 октября, однако спустя два дня его убрали. В компании пришли к такому решению, потому что хотели сделать подарок горожанам и не планировали делать фигуру животного предметом раздора. Сначала конструкцию переместили в элитный поселок Карасьеозерский-1, а затем перевезли в сысертский поселок Патруши, где компания «Сима-ленд» планирует строить целый торговый город. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Инициативная группа сотрудников «Сима-ленда» предлагает создать двойника огромного льва с золотыми яйцами, которого на той неделе установили на улице Вайнера в Екатеринбурге, а затем демонтировали. Новую фигуру предлагают сделать бронзовой. «Льва, который вызвал бурю эмоций у екатеринбуржцев, увезли навсегда в сысертский поселок Патруши, где наша компания построит целый микрорайон. Почему бы там не запечатлеть еще одного льва — теперь уже в металле?», — рассказали URA.RU инициаторы идеи. Предполагается, что вторая скульптура будет походить на первый вариант — иметь золотистую гриву и выдающиеся тестикулы, но будет темнее и тяжелее. К реализации идеи планируют привлечь литейную мастерскую «Дубровин», которая ранее имела опыт создания части нашумевшего льва. «Также мы понимаем, что бронзовый двойник будет стоить дороже, чем его полый друг, поэтому намерены обратиться к руководству „Сима-ленда“ за финансовой поддержкой», — пояснили сотрудники компании. Где именно можно будет установить вторую скульптуру, пока не уточняется. Льва на улице Вайнера поставили в ночь на 5 октября, однако спустя два дня его убрали. В компании пришли к такому решению, потому что хотели сделать подарок горожанам и не планировали делать фигуру животного предметом раздора. Сначала конструкцию переместили в элитный поселок Карасьеозерский-1, а затем перевезли в сысертский поселок Патруши, где компания «Сима-ленд» планирует строить целый торговый город.