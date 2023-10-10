10 октября 2023

Челябинец трижды заплатил мошенникам, пытаясь вызвать проститутку

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Деньги, зарплата, наличные. Челябинск, зарплата, деньги, наличные, купюры
Мужчина понял, что его обманули, после перевода предоплаты и «страхового взноса» Фото:

Житель Троицка (Челябинская область) трижды заплатил мошенникам, пытаясь вызвать иногороднюю проститутку. Мужчина осознал обман после того, как с него вновь потребовали «страховой взнос» за вызов в тройном размере, сообщили URA.RU в региональном главке.

«58-летний мужчина выполнил все указания при заказе интимных услуг. Однако, когда с него потребовали вновь оплатить страховку, но уже в тройном размере, он понял, что попал в ловушку злоумышленников и обратился в полицию», — рассказали в главке.

В первый раз пострадавший перевел тысячу рублей на дорогу женщине. Она объяснила, что иногородняя и ей необходимо оплатить такси. «Жрица любви» также взяла предоплату в шесть тысяч рублей. Следующим шагом был звонок неизвестного, он потребовал с троичанина страховой взнос на сумму 7 тысяч 500 рублей.

Мужчина понял, что говорит с мошенниками, лишь когда его попросили добавить к страховке еще 22,5 тысячи рублей. В МО МВД «Троицкий» возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ (Мошенничество).

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Житель Троицка (Челябинская область) трижды заплатил мошенникам, пытаясь вызвать иногороднюю проститутку. Мужчина осознал обман после того, как с него вновь потребовали «страховой взнос» за вызов в тройном размере, сообщили URA.RU в региональном главке. «58-летний мужчина выполнил все указания при заказе интимных услуг. Однако, когда с него потребовали вновь оплатить страховку, но уже в тройном размере, он понял, что попал в ловушку злоумышленников и обратился в полицию», — рассказали в главке. В первый раз пострадавший перевел тысячу рублей на дорогу женщине. Она объяснила, что иногородняя и ей необходимо оплатить такси. «Жрица любви» также взяла предоплату в шесть тысяч рублей. Следующим шагом был звонок неизвестного, он потребовал с троичанина страховой взнос на сумму 7 тысяч 500 рублей. Мужчина понял, что говорит с мошенниками, лишь когда его попросили добавить к страховке еще 22,5 тысячи рублей. В МО МВД «Троицкий» возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ (Мошенничество).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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