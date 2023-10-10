10 октября 2023

В пермском зоопарке не будет слона

© Служба новостей «URA.RU»
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День защиты детей в Зоопарке. Екатеринбург, зоопарк, слон
Слона будет сложно адаптировать к проживанию в местным климатическим условиям, считает Юлия Шитова Фото:

Пермский зоопарк не намерен приобретать слона. Это связано с новыми требованиями, которые предъявляются к зверинцам.

«По новым требованиям, эти красивые большие животные должны жить в группе не менее трех особей. Но дело даже не в этом. Их следует содержать преимущественно на естественном грунте. В наших климатических условиях это невозможно, поскольку земля промерзает», — объяснила perm.aif.ru директор пермского зоопарка Юлия Шитова.

Также, Шитова озвучила планы по наполнению нового пермского зоопарка, который сейчас возводится в Индустриальном районе Перми, новыми животными: леопардами, гриффонами, гиенами, морскими котиками, пингвинами Гумбольдта и другими.

Пермский зоопарк остался без слона в 2011 году. Животное умерло из-за обширного инфаркта. Сейчас начался поэтапный переезд животных в новый зоопарк. Старый зверинец, располагающийся на улице Окулова, будет передан в собственность Пермского края.

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Пермский зоопарк не намерен приобретать слона. Это связано с новыми требованиями, которые предъявляются к зверинцам. «По новым требованиям, эти красивые большие животные должны жить в группе не менее трех особей. Но дело даже не в этом. Их следует содержать преимущественно на естественном грунте. В наших климатических условиях это невозможно, поскольку земля промерзает», — объяснила perm.aif.ru директор пермского зоопарка Юлия Шитова. Также, Шитова озвучила планы по наполнению нового пермского зоопарка, который сейчас возводится в Индустриальном районе Перми, новыми животными: леопардами, гриффонами, гиенами, морскими котиками, пингвинами Гумбольдта и другими. Пермский зоопарк остался без слона в 2011 году. Животное умерло из-за обширного инфаркта. Сейчас начался поэтапный переезд животных в новый зоопарк. Старый зверинец, располагающийся на улице Окулова, будет передан в собственность Пермского края.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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