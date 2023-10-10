В пермском зоопарке не будет слона

Пермский зоопарк не намерен приобретать слона. Это связано с новыми требованиями, которые предъявляются к зверинцам.
«По новым требованиям, эти красивые большие животные должны жить в группе не менее трех особей. Но дело даже не в этом. Их следует содержать преимущественно на естественном грунте. В наших климатических условиях это невозможно, поскольку земля промерзает», — объяснила perm.aif.ru директор пермского зоопарка Юлия Шитова.
Также, Шитова озвучила планы по наполнению нового пермского зоопарка, который сейчас возводится в Индустриальном районе Перми, новыми животными: леопардами, гриффонами, гиенами, морскими котиками, пингвинами Гумбольдта и другими.
Пермский зоопарк остался без слона в 2011 году. Животное умерло из-за обширного инфаркта. Сейчас начался поэтапный переезд животных в новый зоопарк. Старый зверинец, располагающийся на улице Окулова, будет передан в собственность Пермского края.
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