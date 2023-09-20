Мэрия Перми постановила передать городской зоопарк краевым властям до 20 ноября

21 сентября 2023 в 13:09 Размер текста - 17 +

Зоопарк отдадут властям вместе со всеми животными Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Администрация Перми передаст городской зоопарк в собственность региона до 20 ноября текущего года. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии. «Администрация города Перми постановляет: осуществить необходимые действия по безвозмездной передаче муниципального автономного учреждения культуры „Пермский зоопарк“ из собственности муниципального образования город Пермь в государственную собственность Пермского края, в том числе по подписанию актов приема-передачи, в срок до 20 ноября 2023 года», — говорится в документе. Документ опубликован 18 сентября. В собственность края перейдет все имущество зоопарка от вольеров и животных, до автомобилей, стиральных машин и инкубаторов. Общая стоимость имущества составляет более 20,6 млн рублей. Ранее за передачу учреждения региональным властям проголосовали депутаты Пермской городской думы. Решение было принято из-за переселения животных в новый зоосад, так как переезд многократно повышает расходы на содержание зоопарка.

Администрация Перми передаст городской зоопарк в собственность региона до 20 ноября текущего года. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии. «Администрация города Перми постановляет: осуществить необходимые действия по безвозмездной передаче муниципального автономного учреждения культуры „Пермский зоопарк“ из собственности муниципального образования город Пермь в государственную собственность Пермского края, в том числе по подписанию актов приема-передачи, в срок до 20 ноября 2023 года», — говорится в документе. Документ опубликован 18 сентября. В собственность края перейдет все имущество зоопарка от вольеров и животных, до автомобилей, стиральных машин и инкубаторов. Общая стоимость имущества составляет более 20,6 млн рублей. Ранее за передачу учреждения региональным властям проголосовали депутаты Пермской городской думы. Решение было принято из-за переселения животных в новый зоосад, так как переезд многократно повышает расходы на содержание зоопарка.