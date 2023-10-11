11 октября 2023

Компания «Уральские авиалинии» задерживает вылет рейса из ХМАО в Уфу

© Служба новостей «URA.RU»
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Работа аэропорта Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, уральские авиалинии, кольцово, ural airlines, самолет
Самолет «Уральских авиалиний» задержан на полтора часа Фото:

Вылет самолета «Уральские авиалинии», следующий из Нижневартовска (ХМАО) в Уфу, задержан на полтора часа. На онлайн-табло международного аэропорта им. В.И. Муравлено сообщается, что расписание изменено по решению авиакомпании.

«Рейс U6 9896, Нижневартовск — Уфа, „Уральские авиалинии“. Время вылета по расписанию — 04:15. Расчетное время — 05:35», — следует из данных на онлайн-табло. Причина задержки — решение авиакомпании.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании «Уральские авиалинии». На момент публикации новости ответ не поступил.

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Вылет самолета «Уральские авиалинии», следующий из Нижневартовска (ХМАО) в Уфу, задержан на полтора часа. На онлайн-табло международного аэропорта им. В.И. Муравлено сообщается, что расписание изменено по решению авиакомпании. «Рейс U6 9896, Нижневартовск — Уфа, „Уральские авиалинии“. Время вылета по расписанию — 04:15. Расчетное время — 05:35», — следует из данных на онлайн-табло. Причина задержки — решение авиакомпании. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании «Уральские авиалинии». На момент публикации новости ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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