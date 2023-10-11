Компания «Уральские авиалинии» задерживает вылет рейса из ХМАО в Уфу

Самолет «Уральских авиалиний» задержан на полтора часа Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Вылет самолета «Уральские авиалинии», следующий из Нижневартовска (ХМАО) в Уфу, задержан на полтора часа. На онлайн-табло международного аэропорта им. В.И. Муравлено сообщается, что расписание изменено по решению авиакомпании.

«Рейс U6 9896, Нижневартовск — Уфа, „Уральские авиалинии“. Время вылета по расписанию — 04:15. Расчетное время — 05:35», — следует из данных на онлайн-табло. Причина задержки — решение авиакомпании.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании «Уральские авиалинии». На момент публикации новости ответ не поступил.