11 октября 2023

В Магнитогорске будут судить мигранта-рецидивиста, грабившего садоводов

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд Ломакин. Челябинск., решетка, браслеты, подсудимый, наручники
Мигрант был задержан и отправлен под стражу Фото:

В Магнитогорске (Челябинская область) отправили под суд мигранта-рецидивиста, который летом обчищал дома в садовых товариществах. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

«Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого иностранного гражданина, обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных п.„в“ ч.2 ст. 161 УК РФ („Грабеж, совершенный с незаконным проникновением в жилище“). Уголовное дело направлено в Ленинский райсуд Магнитогорска для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Там рассказали, что обвиняемый занимался грабежами в мае—июне 2023 года. Он проникал в дома и похищал имущество. Его даже не смущало присутствие в этот момент хозяев домов. Он отбирал у них деньги после чего скрывался с места преступления.

«Обвиняемый ранее судим, отбывал наказание в местах лишения свободы на территории РФ, после освобождения был депортирован. Впоследствии для незаконного въезда на территорию РФ сменил анкетные данные. Сейчас он находится под стражей», — отметили в пресс-службе прокуратуры.

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В Магнитогорске (Челябинская область) отправили под суд мигранта-рецидивиста, который летом обчищал дома в садовых товариществах. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, мужчине грозит до семи лет лишения свободы. «Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого иностранного гражданина, обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных п.„в“ ч.2 ст. 161 УК РФ („Грабеж, совершенный с незаконным проникновением в жилище“). Уголовное дело направлено в Ленинский райсуд Магнитогорска для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Там рассказали, что обвиняемый занимался грабежами в мае—июне 2023 года. Он проникал в дома и похищал имущество. Его даже не смущало присутствие в этот момент хозяев домов. Он отбирал у них деньги после чего скрывался с места преступления. «Обвиняемый ранее судим, отбывал наказание в местах лишения свободы на территории РФ, после освобождения был депортирован. Впоследствии для незаконного въезда на территорию РФ сменил анкетные данные. Сейчас он находится под стражей», — отметили в пресс-службе прокуратуры.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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