В Магнитогорске будут судить мигранта-рецидивиста, грабившего садоводов

12 октября 2023 в 12:55 Размер текста - 17 +

Мигрант был задержан и отправлен под стражу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Магнитогорске (Челябинская область) отправили под суд мигранта-рецидивиста, который летом обчищал дома в садовых товариществах. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, мужчине грозит до семи лет лишения свободы. «Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого иностранного гражданина, обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных п.„в“ ч.2 ст. 161 УК РФ („Грабеж, совершенный с незаконным проникновением в жилище“). Уголовное дело направлено в Ленинский райсуд Магнитогорска для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Там рассказали, что обвиняемый занимался грабежами в мае—июне 2023 года. Он проникал в дома и похищал имущество. Его даже не смущало присутствие в этот момент хозяев домов. Он отбирал у них деньги после чего скрывался с места преступления. «Обвиняемый ранее судим, отбывал наказание в местах лишения свободы на территории РФ, после освобождения был депортирован. Впоследствии для незаконного въезда на территорию РФ сменил анкетные данные. Сейчас он находится под стражей», — отметили в пресс-службе прокуратуры.

В Магнитогорске (Челябинская область) отправили под суд мигранта-рецидивиста, который летом обчищал дома в садовых товариществах. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, мужчине грозит до семи лет лишения свободы. «Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого иностранного гражданина, обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных п.„в“ ч.2 ст. 161 УК РФ („Грабеж, совершенный с незаконным проникновением в жилище“). Уголовное дело направлено в Ленинский райсуд Магнитогорска для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Там рассказали, что обвиняемый занимался грабежами в мае—июне 2023 года. Он проникал в дома и похищал имущество. Его даже не смущало присутствие в этот момент хозяев домов. Он отбирал у них деньги после чего скрывался с места преступления. «Обвиняемый ранее судим, отбывал наказание в местах лишения свободы на территории РФ, после освобождения был депортирован. Впоследствии для незаконного въезда на территорию РФ сменил анкетные данные. Сейчас он находится под стражей», — отметили в пресс-службе прокуратуры.