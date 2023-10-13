УрФУ запустит конкурс за кресло ушедшей в политику Гурарий

Анна Гурарий устроит прощальный вечер для коллег в УрФУ Фото: Илья Московец © URA.RU

В Уральском федеральном университете (УрФУ) появилось вакантное место. Речь идет о должности декана факультета политологии, которую покинула Анна Гурарий ради политической карьеры. Ранее депутаты избрали ее спикером Екатеринбургской городской думы. В связи с этим в УрФУ запустят процедуру голосования на пост нового руководителя департамента политологии и социологии. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник.

«16 октября в 18.00 Анна Гурарий появится в УрФУ. Там она устроит небольшую вечеринку для коллег. Должность декана факультета политологии официально будет вакантна. Позже в вузе запустят процедуру голосования за нового декана», — отметил собеседник агентства.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием к спикеру Екатеринбургской городской думы Анне Гурарий. На звонок корреспондента она не ответила.

Ранее URA.RU писало о том, что спикером думы Екатеринбурга будет 33-летний директор департамента политологии и социологии УрФУ Анна Гурарий. Консультации по ее кандидатуре длились несколько недель. Что Гурарий возглавит думу, губернатор Евгений Куйвашев и мэр уральской столицы Орлов решили сразу после выборов 9—10 сентября, а уже 13-го ее согласовали с кадровой комиссией ЕР.