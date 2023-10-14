В Свердловской области пьяный подросток довозил домой мужчину за деньги

В отношении подростка и мужчины составлены административные протоколы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Серове (Свердловская область) пьяный 17-летний подросток сел за руль чужого автомобиля Renault, чтобы довезти его хозяина домой за деньги. Об этом рассказали в региональном УГИБДД.

«Автоинспекторы остановили автомобиль „Рено Меган“, под управлением 17-летнего подростка. Парень признался, что не имеет водительских прав. В ходе освидетельствования установлено опьянение», — сказано в сообщении, опубликованном на официальном сайте УГИБДД. Подросток пояснил, что к нему подошел нетрезвый мужчина и попросил за деньги отвезти его до дома на его автомобиле.

В отношении 17-летнего составлен административный материал. Также к административной ответственности привлечен собственник авто за передачу управления лицу, находящемуся в состоянии опьянения.