14 октября 2023

В Свердловской области пьяный подросток довозил домой мужчину за деньги

© Служба новостей «URA.RU»
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Аварийный знак. Курган, алкоголь, дтп, авария, пьяный за рулем, пьяный водитель
В отношении подростка и мужчины составлены административные протоколы Фото:

В Серове (Свердловская область) пьяный 17-летний подросток сел за руль чужого автомобиля Renault, чтобы довезти его хозяина домой за деньги. Об этом рассказали в региональном УГИБДД.

«Автоинспекторы остановили автомобиль „Рено Меган“, под управлением 17-летнего подростка. Парень признался, что не имеет водительских прав. В ходе освидетельствования установлено опьянение», — сказано в сообщении, опубликованном на официальном сайте УГИБДД. Подросток пояснил, что к нему подошел нетрезвый мужчина и попросил за деньги отвезти его до дома на его автомобиле.

В отношении 17-летнего составлен административный материал. Также к административной ответственности привлечен собственник авто за передачу управления лицу, находящемуся в состоянии опьянения.

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В Серове (Свердловская область) пьяный 17-летний подросток сел за руль чужого автомобиля Renault, чтобы довезти его хозяина домой за деньги. Об этом рассказали в региональном УГИБДД. «Автоинспекторы остановили автомобиль „Рено Меган“, под управлением 17-летнего подростка. Парень признался, что не имеет водительских прав. В ходе освидетельствования установлено опьянение», — сказано в сообщении, опубликованном на официальном сайте УГИБДД. Подросток пояснил, что к нему подошел нетрезвый мужчина и попросил за деньги отвезти его до дома на его автомобиле. В отношении 17-летнего составлен административный материал. Также к административной ответственности привлечен собственник авто за передачу управления лицу, находящемуся в состоянии опьянения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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