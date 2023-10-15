Отменный из-за COVID-19 поезд Челябинск-Ташкент снова запустят в декабре

16 октября 2023 в 03:37 Размер текста - 17 +

Между Челябинской и Ташкентом восстановят движение поездов Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Челябинске в декабре запустят поезд в Ташкент (Узбекистан), который был отменен из-за COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба «Российских железных дорог» (РЖД) на официальном сайте. «10 декабря 2023 года с 00:00 по московскому времени на всей сети российских железных дорог вводится в действие новый график движения и план формирования поездов на 2023/2024 годы. <…> После перерыва, связанного с ковидом, восстановлены сообщения Минск — Минеральные Воды, Минск — Архангельск и Челябинск — Ташкент», — указано на сайте РЖД. О стоимости билетов и запуске первого рейса не сообщается. Ранее Агентство гражданской авиации Узбекистана захотело удвоить число еженедельных авиарейсов с Россией с 25 до 50. Частота авиасообщения может вырасти между Москвой и Ташкентом, Санкт-Петербургом и Ташкентом.

В Челябинске в декабре запустят поезд в Ташкент (Узбекистан), который был отменен из-за COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба «Российских железных дорог» (РЖД) на официальном сайте. «10 декабря 2023 года с 00:00 по московскому времени на всей сети российских железных дорог вводится в действие новый график движения и план формирования поездов на 2023/2024 годы. <…> После перерыва, связанного с ковидом, восстановлены сообщения Минск — Минеральные Воды, Минск — Архангельск и Челябинск — Ташкент», — указано на сайте РЖД. О стоимости билетов и запуске первого рейса не сообщается. Ранее Агентство гражданской авиации Узбекистана захотело удвоить число еженедельных авиарейсов с Россией с 25 до 50. Частота авиасообщения может вырасти между Москвой и Ташкентом, Санкт-Петербургом и Ташкентом.