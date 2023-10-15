15 октября 2023
14 октября 2023
13 октября 2023

Отменный из-за COVID-19 поезд Челябинск-Ташкент снова запустят в декабре

© Служба новостей «URA.RU»
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Железнодорожный вокзал. Тюмень, вокзал, поезд, железнодорожный вокзал, вагон, жд, жд вокзал, жд вагон
Между Челябинской и Ташкентом восстановят движение поездов Фото:

В Челябинске в декабре запустят поезд в Ташкент (Узбекистан), который был отменен из-за COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба «Российских железных дорог» (РЖД) на официальном сайте.

«10 декабря 2023 года с 00:00 по московскому времени на всей сети российских железных дорог вводится в действие новый график движения и план формирования поездов на 2023/2024 годы. <…> После перерыва, связанного с ковидом, восстановлены сообщения Минск — Минеральные Воды, Минск — Архангельск и Челябинск — Ташкент», — указано на сайте РЖД. О стоимости билетов и запуске первого рейса не сообщается.

Ранее Агентство гражданской авиации Узбекистана захотело удвоить число еженедельных авиарейсов с Россией с 25 до 50. Частота авиасообщения может вырасти между Москвой и Ташкентом, Санкт-Петербургом и Ташкентом.

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В Челябинске в декабре запустят поезд в Ташкент (Узбекистан), который был отменен из-за COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба «Российских железных дорог» (РЖД) на официальном сайте. «10 декабря 2023 года с 00:00 по московскому времени на всей сети российских железных дорог вводится в действие новый график движения и план формирования поездов на 2023/2024 годы. <…> После перерыва, связанного с ковидом, восстановлены сообщения Минск — Минеральные Воды, Минск — Архангельск и Челябинск — Ташкент», — указано на сайте РЖД. О стоимости билетов и запуске первого рейса не сообщается. Ранее Агентство гражданской авиации Узбекистана захотело удвоить число еженедельных авиарейсов с Россией с 25 до 50. Частота авиасообщения может вырасти между Москвой и Ташкентом, Санкт-Петербургом и Ташкентом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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