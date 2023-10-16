В Екатеринбург на вертолете привезли сбитого ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Городские зарисовки. Екатеринбург, вертолет, санавиация, скорая помошь
Мальчика сбила машина в Нижнем Тагиле Фото:

В Екатеринбург на вертолете экстренно привезли сбитого в Нижнем Тагиле ребенка. Он находится в тяжелом состоянии.

Семнадцатилетнего подростка сбили на пешеходном переходе 15 октября в Нижнем Тагиле. По данным отдела пропаганды местной ГИБДД, он перебегал Черноисточинское шоссе на красный свет и оказался под колесами Lada Granta. Водитель отечественной легковушки ехал на зеленый, а когда увидел ребенка, начал экстренно тормозить, однако столкновения избежать не удалось.

Подросток получил переломы и травмы головы. В Госавтоинспекции сообщали, что пострадавшего госпитализировали в детскую больницу, но местные врачи оказались бессильны. Состояние мальчика ухудшалось, и, по данным Е1, его решили перевезти на вертолете в Екатеринбург, в детскую горбольницу №9.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального Минздрава. На момент публикации заметки ответ не поступил.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбург на вертолете экстренно привезли сбитого в Нижнем Тагиле ребенка. Он находится в тяжелом состоянии. Семнадцатилетнего подростка сбили на пешеходном переходе 15 октября в Нижнем Тагиле. По данным отдела пропаганды местной ГИБДД, он перебегал Черноисточинское шоссе на красный свет и оказался под колесами Lada Granta. Водитель отечественной легковушки ехал на зеленый, а когда увидел ребенка, начал экстренно тормозить, однако столкновения избежать не удалось. Подросток получил переломы и травмы головы. В Госавтоинспекции сообщали, что пострадавшего госпитализировали в детскую больницу, но местные врачи оказались бессильны. Состояние мальчика ухудшалось, и, по данным Е1, его решили перевезти на вертолете в Екатеринбург, в детскую горбольницу №9. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального Минздрава. На момент публикации заметки ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...