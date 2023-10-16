В Екатеринбург на вертолете привезли сбитого ребенка

16 октября 2023 в 16:50 Размер текста - 17 +

Мальчика сбила машина в Нижнем Тагиле Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбург на вертолете экстренно привезли сбитого в Нижнем Тагиле ребенка. Он находится в тяжелом состоянии. Семнадцатилетнего подростка сбили на пешеходном переходе 15 октября в Нижнем Тагиле. По данным отдела пропаганды местной ГИБДД, он перебегал Черноисточинское шоссе на красный свет и оказался под колесами Lada Granta. Водитель отечественной легковушки ехал на зеленый, а когда увидел ребенка, начал экстренно тормозить, однако столкновения избежать не удалось. Подросток получил переломы и травмы головы. В Госавтоинспекции сообщали, что пострадавшего госпитализировали в детскую больницу, но местные врачи оказались бессильны. Состояние мальчика ухудшалось, и, по данным Е1, его решили перевезти на вертолете в Екатеринбург, в детскую горбольницу №9. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального Минздрава. На момент публикации заметки ответ не поступил.

В Екатеринбург на вертолете экстренно привезли сбитого в Нижнем Тагиле ребенка. Он находится в тяжелом состоянии. Семнадцатилетнего подростка сбили на пешеходном переходе 15 октября в Нижнем Тагиле. По данным отдела пропаганды местной ГИБДД, он перебегал Черноисточинское шоссе на красный свет и оказался под колесами Lada Granta. Водитель отечественной легковушки ехал на зеленый, а когда увидел ребенка, начал экстренно тормозить, однако столкновения избежать не удалось. Подросток получил переломы и травмы головы. В Госавтоинспекции сообщали, что пострадавшего госпитализировали в детскую больницу, но местные врачи оказались бессильны. Состояние мальчика ухудшалось, и, по данным Е1, его решили перевезти на вертолете в Екатеринбург, в детскую горбольницу №9. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального Минздрава. На момент публикации заметки ответ не поступил.