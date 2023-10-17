РИА Новости: экс-помощника Путина проверяет полиция

17 октября 2023 в 17:10 Размер текста - 17 +

Полиция проверит статью Владислава Суркова «Рождение Севера» Фото: Александр Мамаев Правоохранительные органы получили обращение гражданина РФ, в котором просили проверить высказывания экс-помощника президента РФ Владислава Суркова, изложенные в его опубликованной статье «Рождение Севера». Об этом рассказал источник в правоохранительных органах. «В полицию поступило обращение от гражданина РФ с просьбой проверить высказывания господина Суркова», — передает слова источника агентство РИА Новости. Он добавил, что проверка будет касаться текста ранее опубликованной статьи экс-помощника «Рождение Севера». Полиция проводит проверку по данному обращению. Подробности о высказываниях Суркова, которые вызвали интерес правоохранительных органов, не были раскрыты, заключили в агентстве. Владислав Сурков заявлял, что победа России в спецоперации приведет к сближению Москвы с Западом и будет новым шагом к объединению «Великого Севера». В своей статье на портале «Актуальные комментарии» экс-помощник российского президента отметил, что «Великий Север» будет состоять из России, США и Европы, создавая общее социокультурное пространство. Он также добавил что объединение «Великого Севера» сократит различия между Западом и Востоком.

Правоохранительные органы получили обращение гражданина РФ, в котором просили проверить высказывания экс-помощника президента РФ Владислава Суркова, изложенные в его опубликованной статье «Рождение Севера». Об этом рассказал источник в правоохранительных органах. «В полицию поступило обращение от гражданина РФ с просьбой проверить высказывания господина Суркова», — передает слова источника агентство РИА Новости. Он добавил, что проверка будет касаться текста ранее опубликованной статьи экс-помощника «Рождение Севера». Полиция проводит проверку по данному обращению. Подробности о высказываниях Суркова, которые вызвали интерес правоохранительных органов, не были раскрыты, заключили в агентстве. Владислав Сурков заявлял, что победа России в спецоперации приведет к сближению Москвы с Западом и будет новым шагом к объединению «Великого Севера». В своей статье на портале «Актуальные комментарии» экс-помощник российского президента отметил, что «Великий Север» будет состоять из России, США и Европы, создавая общее социокультурное пространство. Он также добавил что объединение «Великого Севера» сократит различия между Западом и Востоком.