РИА Новости: экс-помощника Путина проверяет полиция

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Владислав Сурков, мединский владимир, сурков владислав
Полиция проверит статью Владислава Суркова «Рождение Севера» Фото:

Правоохранительные органы получили обращение гражданина РФ, в котором просили проверить высказывания экс-помощника президента РФ Владислава Суркова, изложенные в его опубликованной статье «Рождение Севера». Об этом рассказал источник в правоохранительных органах.

«В полицию поступило обращение от гражданина РФ с просьбой проверить высказывания господина Суркова», — передает слова источника агентство РИА Новости. Он добавил, что проверка будет касаться текста ранее опубликованной статьи экс-помощника «Рождение Севера».

Полиция проводит проверку по данному обращению. Подробности о высказываниях Суркова, которые вызвали интерес правоохранительных органов, не были раскрыты, заключили в агентстве.

Владислав Сурков заявлял, что победа России в спецоперации приведет к сближению Москвы с Западом и будет новым шагом к объединению «Великого Севера». В своей статье на портале «Актуальные комментарии» экс-помощник российского президента отметил, что «Великий Север» будет состоять из России, США и Европы, создавая общее социокультурное пространство. Он также добавил что объединение «Великого Севера» сократит различия между Западом и Востоком.

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Правоохранительные органы получили обращение гражданина РФ, в котором просили проверить высказывания экс-помощника президента РФ Владислава Суркова, изложенные в его опубликованной статье «Рождение Севера». Об этом рассказал источник в правоохранительных органах. «В полицию поступило обращение от гражданина РФ с просьбой проверить высказывания господина Суркова», — передает слова источника агентство РИА Новости. Он добавил, что проверка будет касаться текста ранее опубликованной статьи экс-помощника «Рождение Севера». Полиция проводит проверку по данному обращению. Подробности о высказываниях Суркова, которые вызвали интерес правоохранительных органов, не были раскрыты, заключили в агентстве. Владислав Сурков заявлял, что победа России в спецоперации приведет к сближению Москвы с Западом и будет новым шагом к объединению «Великого Севера». В своей статье на портале «Актуальные комментарии» экс-помощник российского президента отметил, что «Великий Север» будет состоять из России, США и Европы, создавая общее социокультурное пространство. Он также добавил что объединение «Великого Севера» сократит различия между Западом и Востоком.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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