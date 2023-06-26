26 июня 2023

Сурков раскрыл, к чему может привести Россию закон о ЧВК

Сурков: закон о ЧВК может превратить РФ в «евразийскую зону племен»
© Служба новостей «URA.RU»
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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Пермь, автомат калашникова, оружие, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики
Владислав Сурков увидел риск стать евразийской «зоной племен» из-за закона о ЧВК Фото:

Россия рискует стать евразийской «зоной племен» из-за закона о частных военных компаниях (ЧВК). Об этом заявил экс-помощник президента России Владислав Сурков.

«Такой закон все равно создаст опасную перспективу превращения нашей страны в будущем в какую-то евразийскую „зону племен“. Не нужно нам этого. В наших Вооруженных Силах есть контрактная система. Усложните ее, сделайте более гибкой, если нужно, но не играйте больше в ЧВК», — сказал Сурков. Интервью с ним опубликовал в своем telegram-канале руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. По его мнению, армию необходимо укреплять единоначалием.

Госдума работает над созданием закона о ЧВК, пишет RT. Сейчас компаниям уже запретили оформлять контракты с заключенными. Такая возможность есть лишь у Минобороны РФ. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что законопроект о ЧВК требует тщательной проработки, поэтому над документом будут работать примерно до осени, сообщает МК.

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Россия рискует стать евразийской «зоной племен» из-за закона о частных военных компаниях (ЧВК). Об этом заявил экс-помощник президента России Владислав Сурков. «Такой закон все равно создаст опасную перспективу превращения нашей страны в будущем в какую-то евразийскую „зону племен“. Не нужно нам этого. В наших Вооруженных Силах есть контрактная система. Усложните ее, сделайте более гибкой, если нужно, но не играйте больше в ЧВК», — сказал Сурков. Интервью с ним опубликовал в своем telegram-канале руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. По его мнению, армию необходимо укреплять единоначалием. Госдума работает над созданием закона о ЧВК, пишет RT. Сейчас компаниям уже запретили оформлять контракты с заключенными. Такая возможность есть лишь у Минобороны РФ. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что законопроект о ЧВК требует тщательной проработки, поэтому над документом будут работать примерно до осени, сообщает МК.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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