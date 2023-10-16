16 октября 2023

Пермяков предупредили о спам-рассылке от ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
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Внеочередное заседание областной думы. Курган, депутат, телефон, чиновник, руки
Рассылка ведется по электронной почте Фото:

Пермский фонд «Добровольцы Донбасса» предупредил пермяков о спам-рассылке, которая ведется силами ВСУ. Сообщение об этом появилось в telegram-канале благотворительной организации.

«Внимание! Противник по электронной почте ведет рассылку файла „Премиальные выплаты военнослужащим и сотрудникам“. Файл открывать нельзя», — говорится в сообщении telegram-канала.

Сотрудники фонда сообщают, что при открытии файла на устройство будет загружено вредоносное программное обеспечение. В пресс-службе министерства территориальной безопасности Пермского края сообщили, что им не поступало информации о данных рассылках. URA.RU направило запрос в пресс-службу регионального ГУ МВД.

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Пермский фонд «Добровольцы Донбасса» предупредил пермяков о спам-рассылке, которая ведется силами ВСУ. Сообщение об этом появилось в telegram-канале благотворительной организации. «Внимание! Противник по электронной почте ведет рассылку файла „Премиальные выплаты военнослужащим и сотрудникам“. Файл открывать нельзя», — говорится в сообщении telegram-канала. Сотрудники фонда сообщают, что при открытии файла на устройство будет загружено вредоносное программное обеспечение. В пресс-службе министерства территориальной безопасности Пермского края сообщили, что им не поступало информации о данных рассылках. URA.RU направило запрос в пресс-службу регионального ГУ МВД.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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