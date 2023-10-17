Силовики заставили иностранца развестись с челябинкой

18 октября 2023 в 11:59 Размер текста - 17 +

Суд удовлетворил иск прокурора и расторг брак Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В Челябинске прокурор через суд аннулировал фиктивный брак иностранца и местной жительницы, который они заключили, чтобы мужчина смог остаться в РФ. Как сообщили URA.RU 18 октября в пресс-службе надзорного ведомства, теперь иностранец будет выдворен из страны. «Прокуратурой в интересах РФ в суд направлено исковое заявление о признании заключенного между российской гражданкой и иностранным гражданином брака недействительным ввиду фиктивности его заключения. Судом требования прокурора удовлетворены», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Там рассказали, что у иностранца в июле закончился разрешенный срок пребывания в РФ. Он должен был вернуться на родину, однако не сделал этого. После задержания он пояснил, что состоит в браке с гражданкой РФ. Опросив жену задержанного, прокурор пришел к выводу, что брак между супругами фиктивный и направил соответствующее заявление в суд.

В Челябинске прокурор через суд аннулировал фиктивный брак иностранца и местной жительницы, который они заключили, чтобы мужчина смог остаться в РФ. Как сообщили URA.RU 18 октября в пресс-службе надзорного ведомства, теперь иностранец будет выдворен из страны. «Прокуратурой в интересах РФ в суд направлено исковое заявление о признании заключенного между российской гражданкой и иностранным гражданином брака недействительным ввиду фиктивности его заключения. Судом требования прокурора удовлетворены», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Там рассказали, что у иностранца в июле закончился разрешенный срок пребывания в РФ. Он должен был вернуться на родину, однако не сделал этого. После задержания он пояснил, что состоит в браке с гражданкой РФ. Опросив жену задержанного, прокурор пришел к выводу, что брак между супругами фиктивный и направил соответствующее заявление в суд.