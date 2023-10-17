17 октября 2023

Силовики заставили иностранца развестись с челябинкой

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Паспорт Российской Федерации. Тюмень , паспорт, заявление, паспорт рф, заключение брака
Суд удовлетворил иск прокурора и расторг брак Фото:

В Челябинске прокурор через суд аннулировал фиктивный брак иностранца и местной жительницы, который они заключили, чтобы мужчина смог остаться в РФ. Как сообщили URA.RU 18 октября в пресс-службе надзорного ведомства, теперь иностранец будет выдворен из страны.

«Прокуратурой в интересах РФ в суд направлено исковое заявление о признании заключенного между российской гражданкой и иностранным гражданином брака недействительным ввиду фиктивности его заключения. Судом требования прокурора удовлетворены», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Там рассказали, что у иностранца в июле закончился разрешенный срок пребывания в РФ. Он должен был вернуться на родину, однако не сделал этого. После задержания он пояснил, что состоит в браке с гражданкой РФ. Опросив жену задержанного, прокурор пришел к выводу, что брак между супругами фиктивный и направил соответствующее заявление в суд.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все о войне в Израиле и других главных новостях - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске прокурор через суд аннулировал фиктивный брак иностранца и местной жительницы, который они заключили, чтобы мужчина смог остаться в РФ. Как сообщили URA.RU 18 октября в пресс-службе надзорного ведомства, теперь иностранец будет выдворен из страны. «Прокуратурой в интересах РФ в суд направлено исковое заявление о признании заключенного между российской гражданкой и иностранным гражданином брака недействительным ввиду фиктивности его заключения. Судом требования прокурора удовлетворены», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Там рассказали, что у иностранца в июле закончился разрешенный срок пребывания в РФ. Он должен был вернуться на родину, однако не сделал этого. После задержания он пояснил, что состоит в браке с гражданкой РФ. Опросив жену задержанного, прокурор пришел к выводу, что брак между супругами фиктивный и направил соответствующее заявление в суд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...