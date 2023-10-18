Фонд Путина заинтересовался семьей многодетного бойца, погибшего на спецоперации

Президентский фонд «Защитники Отечества» взял под опеку семью погибшего на спецоперации солдата Александра Частухина из Талицы (Свердловская область). В семье четверо детей: три мальчика и одна девочка. Дети мечтали посетить Екатеринбургский театр кукол. Координаторы учреждения исполнили желание ребятишек. Об этом URA.RU рассказали в региональном филиале фонда.
«В семье Частухиных из Талицы четверо детей. Муж и отец Александр Частухин погиб на СВО в ноябре 2022 года. Мама Наталья воспитывает трех сыновей и дочку. Семья находится под опекой фонда „Защитники Отечества“. Однажды в разговоре с социальными координаторами прозвучало пожелание показать детям Екатеринбургский театр кукол. Поездка была организована. Ребята посмотрели спектакль. Но еще один сюрприз ждал их по окончании. Семью пригласили на сцену и торжественно поздравили с днем рождения сына Владимира, которому именно в этот день исполнилось 9 лет. В подарок вручили мяч и футбольную атрибутику. Театр кукол подарил семье абонементы на посещение спектаклей», — отметили в региональном отделении фонда «Защитники Отечества».
Ранее URA.RU писало о том, что президентский фонд «Защитники Отечества» взял под опеку семью погибшего на спецоперации свердловского солдата. Сергей Головатюк был бойцом штурмового батальона «Сомали».
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