Фонд Путина заинтересовался семьей многодетного бойца, погибшего на спецоперации

18 октября 2023 в 15:17 Размер текста - 17 +

Александр Частухин погиб в зоне СВО в 2022 году. Дома у него стались супруга и четверо детей Фото: Таисия Воронцова © URA.RU Президентский фонд «Защитники Отечества» взял под опеку семью погибшего на спецоперации солдата Александра Частухина из Талицы (Свердловская область). В семье четверо детей: три мальчика и одна девочка. Дети мечтали посетить Екатеринбургский театр кукол. Координаторы учреждения исполнили желание ребятишек. Об этом URA.RU рассказали в региональном филиале фонда. «В семье Частухиных из Талицы четверо детей. Муж и отец Александр Частухин погиб на СВО в ноябре 2022 года. Мама Наталья воспитывает трех сыновей и дочку. Семья находится под опекой фонда „Защитники Отечества“. Однажды в разговоре с социальными координаторами прозвучало пожелание показать детям Екатеринбургский театр кукол. Поездка была организована. Ребята посмотрели спектакль. Но еще один сюрприз ждал их по окончании. Семью пригласили на сцену и торжественно поздравили с днем рождения сына Владимира, которому именно в этот день исполнилось 9 лет. В подарок вручили мяч и футбольную атрибутику. Театр кукол подарил семье абонементы на посещение спектаклей», — отметили в региональном отделении фонда «Защитники Отечества». Ранее URA.RU писало о том, что президентский фонд «Защитники Отечества» взял под опеку семью погибшего на спецоперации свердловского солдата. Сергей Головатюк был бойцом штурмового батальона «Сомали». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президентский фонд «Защитники Отечества» взял под опеку семью погибшего на спецоперации солдата Александра Частухина из Талицы (Свердловская область). В семье четверо детей: три мальчика и одна девочка. Дети мечтали посетить Екатеринбургский театр кукол. Координаторы учреждения исполнили желание ребятишек. Об этом URA.RU рассказали в региональном филиале фонда. «В семье Частухиных из Талицы четверо детей. Муж и отец Александр Частухин погиб на СВО в ноябре 2022 года. Мама Наталья воспитывает трех сыновей и дочку. Семья находится под опекой фонда „Защитники Отечества“. Однажды в разговоре с социальными координаторами прозвучало пожелание показать детям Екатеринбургский театр кукол. Поездка была организована. Ребята посмотрели спектакль. Но еще один сюрприз ждал их по окончании. Семью пригласили на сцену и торжественно поздравили с днем рождения сына Владимира, которому именно в этот день исполнилось 9 лет. В подарок вручили мяч и футбольную атрибутику. Театр кукол подарил семье абонементы на посещение спектаклей», — отметили в региональном отделении фонда «Защитники Отечества». Ранее URA.RU писало о том, что президентский фонд «Защитники Отечества» взял под опеку семью погибшего на спецоперации свердловского солдата. Сергей Головатюк был бойцом штурмового батальона «Сомали».