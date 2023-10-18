Челябинский фонд «Защитники Отечества» добился для ребенка-инвалида бесплатных сеансов массажа

Соцкоординатор из Магнитогорска помогла семье участника СВО
© Служба новостей «URA.RU»
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Соцкоординатор нашел реабилитационный центр, где ребенок пройдет курс массажа Фото:

Социальный координатор филиала фонда «Защитники Отечества» в Челябинской области помогла организовать бесплатные сеансы массажа для ребенка-инвалида участника спецоперации из Магнитогорска. Об этом URA.RU сообщили 18 октября в пресс-службе отделения.

«В зоне повышенного внимания — дети защитников. К соцкоординатору в Магнитогорске обратилась супруга участника СВО. Их сын, имеющий инвалидность, нуждается в регулярных процедурах массажа. Специалист, обзвонив все реабилитационные центры, договорилась о бесплатном курсе», — уточнили в пресс-службе.

В филиале отметили, что отец ребенка — контрактник. Находится в зоне боевых действий с самого начала. Фонд оказывает помощь не только самим участникам СВО, но и членам их семей. Повышенное внимание уделяется их детям. После решения вопроса специалистом фонда ребенок сразу приступил к лечению. Его мама уже видит улучшения.

«Хорошо, что есть такой фонд. Я радуюсь, что самочувствие сына улучшается каждый день: он стал спокойным, хорошо спит, на все реагирует положительно», — цитирует маму мальчика пресс-служба.

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Социальный координатор филиала фонда «Защитники Отечества» в Челябинской области помогла организовать бесплатные сеансы массажа для ребенка-инвалида участника спецоперации из Магнитогорска. Об этом URA.RU сообщили 18 октября в пресс-службе отделения. «В зоне повышенного внимания — дети защитников. К соцкоординатору в Магнитогорске обратилась супруга участника СВО. Их сын, имеющий инвалидность, нуждается в регулярных процедурах массажа. Специалист, обзвонив все реабилитационные центры, договорилась о бесплатном курсе», — уточнили в пресс-службе. В филиале отметили, что отец ребенка — контрактник. Находится в зоне боевых действий с самого начала. Фонд оказывает помощь не только самим участникам СВО, но и членам их семей. Повышенное внимание уделяется их детям. После решения вопроса специалистом фонда ребенок сразу приступил к лечению. Его мама уже видит улучшения. «Хорошо, что есть такой фонд. Я радуюсь, что самочувствие сына улучшается каждый день: он стал спокойным, хорошо спит, на все реагирует положительно», — цитирует маму мальчика пресс-служба.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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