Отель Park Inn by Radisson в Екатеринбурге сменит название на Cosmos

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Екатеринбург во время пандемии коронавируса COVID-19, екатеринбург , виды города
Отель Park Inn by Radisson переименовали в Cosmos Фото:

Компания Cosmos Hotel Group переименует отель Park Inn by Radisson, который находится в Екатеринбурге. Теперь он будет называться Cosmos. Об этом сообщает пресс-служба гостиничной группы.

«В октябре 2023 года Cosmos Hotel Group запускает масштабный ребрендинг отелей. Девять отелей начнут работать под брендами Cosmos в сотрудничестве с Radisson Individuals», — пишет ТАСС.

Ранее URA.RU писало о том, что в Екатеринбурге обсуждают возможное закрытие Hyatt на Урале. Слухи о смене названия появились после того, как 14 апреля 2022 года постояльцы сочинского Hyatt Regency Sochi получили информацию об отмене броней.

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Компания Cosmos Hotel Group переименует отель Park Inn by Radisson, который находится в Екатеринбурге. Теперь он будет называться Cosmos. Об этом сообщает пресс-служба гостиничной группы. «В октябре 2023 года Cosmos Hotel Group запускает масштабный ребрендинг отелей. Девять отелей начнут работать под брендами Cosmos в сотрудничестве с Radisson Individuals», — пишет ТАСС. Ранее URA.RU писало о том, что в Екатеринбурге обсуждают возможное закрытие Hyatt на Урале. Слухи о смене названия появились после того, как 14 апреля 2022 года постояльцы сочинского Hyatt Regency Sochi получили информацию об отмене броней.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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