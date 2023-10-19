Отель Park Inn by Radisson в Екатеринбурге сменит название на Cosmos

19 октября 2023 в 15:25 Размер текста - 17 +

Отель Park Inn by Radisson переименовали в Cosmos Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Компания Cosmos Hotel Group переименует отель Park Inn by Radisson, который находится в Екатеринбурге. Теперь он будет называться Cosmos. Об этом сообщает пресс-служба гостиничной группы. «В октябре 2023 года Cosmos Hotel Group запускает масштабный ребрендинг отелей. Девять отелей начнут работать под брендами Cosmos в сотрудничестве с Radisson Individuals», — пишет ТАСС. Ранее URA.RU писало о том, что в Екатеринбурге обсуждают возможное закрытие Hyatt на Урале. Слухи о смене названия появились после того, как 14 апреля 2022 года постояльцы сочинского Hyatt Regency Sochi получили информацию об отмене броней.

Компания Cosmos Hotel Group переименует отель Park Inn by Radisson, который находится в Екатеринбурге. Теперь он будет называться Cosmos. Об этом сообщает пресс-служба гостиничной группы. «В октябре 2023 года Cosmos Hotel Group запускает масштабный ребрендинг отелей. Девять отелей начнут работать под брендами Cosmos в сотрудничестве с Radisson Individuals», — пишет ТАСС. Ранее URA.RU писало о том, что в Екатеринбурге обсуждают возможное закрытие Hyatt на Урале. Слухи о смене названия появились после того, как 14 апреля 2022 года постояльцы сочинского Hyatt Regency Sochi получили информацию об отмене броней.