Отель Park Inn by Radisson в Екатеринбурге сменит название на Cosmos

Отель Park Inn by Radisson переименовали в Cosmos
Компания Cosmos Hotel Group переименует отель Park Inn by Radisson, который находится в Екатеринбурге. Теперь он будет называться Cosmos. Об этом сообщает пресс-служба гостиничной группы.
«В октябре 2023 года Cosmos Hotel Group запускает масштабный ребрендинг отелей. Девять отелей начнут работать под брендами Cosmos в сотрудничестве с Radisson Individuals», — пишет ТАСС.
Ранее URA.RU писало о том, что в Екатеринбурге обсуждают возможное закрытие Hyatt на Урале. Слухи о смене названия появились после того, как 14 апреля 2022 года постояльцы сочинского Hyatt Regency Sochi получили информацию об отмене броней.
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