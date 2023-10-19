19 октября 2023

Пермячка погибла, спасаясь от нападения возлюбленного

© Служба новостей «URA.RU»
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ЧП на станции метро «Космонавтов». Екатеринбург, реанимобиль, чп, полицейский, реанимация, скорая медицинская помощь
На место происшествия были вызваны скорая помощь и полиция Фото:

Жительница Краснокамска (Пермский край) случайно выпала из окна, спасаясь от возлюбленного, который обещал ее зарезать. Информация о произошедшем размещена в картотеке Краснокамского городского суда.

«Сожители находились на кухне в общежитии. Между ними произошла ссора, после которой пермяк несколько раз ударил женщину по лицу, а когда она упала, стал пинать ногами. Потом они переместились в комнату, где преступник схватил нож и стал угрожать убить пермячку. Женщина пятилась от него и села на подоконник. Когда мужчина подошел и схватил подругу за локоть, та одернула руку и выпала из окна третьего этажа», — говорится в решении суда. Скорая доставила пострадавшую в больницу, но врачи ничем не смогли ей помочь. Женщина скончалась.

В своих показаниях преступник заявил, что ссора между ним и погибшей произошла из-за того, что женщина вела себя аморально. Суд признал его виновным. С учетом того, что ранее мужчина уже был судим за различные преступления, суд отправил его в колонию строгого режима на два года и один месяц.

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Жительница Краснокамска (Пермский край) случайно выпала из окна, спасаясь от возлюбленного, который обещал ее зарезать. Информация о произошедшем размещена в картотеке Краснокамского городского суда. «Сожители находились на кухне в общежитии. Между ними произошла ссора, после которой пермяк несколько раз ударил женщину по лицу, а когда она упала, стал пинать ногами. Потом они переместились в комнату, где преступник схватил нож и стал угрожать убить пермячку. Женщина пятилась от него и села на подоконник. Когда мужчина подошел и схватил подругу за локоть, та одернула руку и выпала из окна третьего этажа», — говорится в решении суда. Скорая доставила пострадавшую в больницу, но врачи ничем не смогли ей помочь. Женщина скончалась. В своих показаниях преступник заявил, что ссора между ним и погибшей произошла из-за того, что женщина вела себя аморально. Суд признал его виновным. С учетом того, что ранее мужчина уже был судим за различные преступления, суд отправил его в колонию строгого режима на два года и один месяц.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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