СК начал проверять россиян с отсрочкой от мобилизации СК проверит отсрочку от мобилизации у сотрудника Большого театра 20 октября 2023 в 17:01 Размер текста - 17 + Следственный комитет проводит проверку на законность выданных россиянам отсрочек от мобилизации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Следственный комитет РФ проводит проверку из-за выдачи отсрочки от призыва по мобилизации сотруднику Большого театра. Об этом рассказали источники РБК в территориальном отделе полиции и управлении МВД. «Проверка начата по факту превышения должностных полномочий неустановленным лицом (ч. 1 ст. 286 УК, максимальное наказание — лишение свободы сроком до четырех лет)», — говорится в заявлении источников. Они также добавили, что проверки пройдут из-за незаконной выдачи отсрочки от мобилизации сотруднику Большого театра. Это учреждение не входит в перечень организация оборонно-промышленного комплекса. Поэтому отсрочка сотруднику выдана с нарушением законодательного порядка. Ранее Сургутский городской суд признал право военкоматов мобилизовать даже тех россиян, у которых есть бронь. По решению суда, «бронь не является абсолютным основанием для предоставления отсрочки». Следственный комитет РФ проводит проверку из-за выдачи отсрочки от призыва по мобилизации сотруднику Большого театра. Об этом рассказали источники РБК в территориальном отделе полиции и управлении МВД. «Проверка начата по факту превышения должностных полномочий неустановленным лицом (ч. 1 ст. 286 УК, максимальное наказание — лишение свободы сроком до четырех лет)», — говорится в заявлении источников. Они также добавили, что проверки пройдут из-за незаконной выдачи отсрочки от мобилизации сотруднику Большого театра. Это учреждение не входит в перечень организация оборонно-промышленного комплекса. Поэтому отсрочка сотруднику выдана с нарушением законодательного порядка. Ранее Сургутский городской суд признал право военкоматов мобилизовать даже тех россиян, у которых есть бронь. По решению суда, «бронь не является абсолютным основанием для предоставления отсрочки». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям