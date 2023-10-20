СК начал проверять россиян с отсрочкой от мобилизации

СК проверит отсрочку от мобилизации у сотрудника Большого театра
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Заседание комитета по законодательству Курганской областной думы. Курган, депутат, чиновник, документы, повестка заседания, руки
Следственный комитет проводит проверку на законность выданных россиянам отсрочек от мобилизации Фото:

Следственный комитет РФ проводит проверку из-за выдачи отсрочки от призыва по мобилизации сотруднику Большого театра. Об этом рассказали источники РБК в территориальном отделе полиции и управлении МВД.

«Проверка начата по факту превышения должностных полномочий неустановленным лицом (ч. 1 ст. 286 УК, максимальное наказание — лишение свободы сроком до четырех лет)», — говорится в заявлении источников. Они также добавили, что проверки пройдут из-за незаконной выдачи отсрочки от мобилизации сотруднику Большого театра. Это учреждение не входит в перечень организация оборонно-промышленного комплекса. Поэтому отсрочка сотруднику выдана с нарушением законодательного порядка.

Ранее Сургутский городской суд признал право военкоматов мобилизовать даже тех россиян, у которых есть бронь. По решению суда, «бронь не является абсолютным основанием для предоставления отсрочки».

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Следственный комитет РФ проводит проверку из-за выдачи отсрочки от призыва по мобилизации сотруднику Большого театра. Об этом рассказали источники РБК в территориальном отделе полиции и управлении МВД. «Проверка начата по факту превышения должностных полномочий неустановленным лицом (ч. 1 ст. 286 УК, максимальное наказание — лишение свободы сроком до четырех лет)», — говорится в заявлении источников. Они также добавили, что проверки пройдут из-за незаконной выдачи отсрочки от мобилизации сотруднику Большого театра. Это учреждение не входит в перечень организация оборонно-промышленного комплекса. Поэтому отсрочка сотруднику выдана с нарушением законодательного порядка. Ранее Сургутский городской суд признал право военкоматов мобилизовать даже тех россиян, у которых есть бронь. По решению суда, «бронь не является абсолютным основанием для предоставления отсрочки».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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