27 октября 2023

В Челябинске кончаются помещения под магазины

© Служба новостей «URA.RU»
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Законодательное собрание ЧО. Мительман Семен. Челябинск., улица кировка, челябинск-сити
В Челябинске количество пустующих площадей под стрит-ритейл снизилось на 30% Фото:

В Челябинске в октябре 2023 года по сравнению с тем же периодом 2022 года количество стрит-ритейлов, торговых точек, размещенных на первых этажах, снизилось на 30%. Об этом 27 октября сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость».

«По данным „Авито Недвижимости“ в Челябинске в октябре 2023 года в сравнении с аналогичным периодом в прошлом году снизилось количество доступных для продажи помещений под стрит-ритейл. В сегменте аренды за тот же период также произошло уменьшение объема предложения на 19,6%», — рассказали в пресс-службе.

В Челябинске из-за высокого спроса также растут цены на торговые объекты. В октябре 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года стоимость площадей в торгово-развлекательных комплексах и магазинах выросла на 7 508 рублей за «квадрат». Сейчас цена сравнялась со средней стоимостью квартир на вторичном рынке и составляет 85 тысяч рублей за квадратный метр. Разброс цен на площади под магазины, согласно сайту Restate, составляет от 54 693 рублей до 200 млн рублей за объект.

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В Челябинске в октябре 2023 года по сравнению с тем же периодом 2022 года количество стрит-ритейлов, торговых точек, размещенных на первых этажах, снизилось на 30%. Об этом 27 октября сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость». «По данным „Авито Недвижимости“ в Челябинске в октябре 2023 года в сравнении с аналогичным периодом в прошлом году снизилось количество доступных для продажи помещений под стрит-ритейл. В сегменте аренды за тот же период также произошло уменьшение объема предложения на 19,6%», — рассказали в пресс-службе. В Челябинске из-за высокого спроса также растут цены на торговые объекты. В октябре 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года стоимость площадей в торгово-развлекательных комплексах и магазинах выросла на 7 508 рублей за «квадрат». Сейчас цена сравнялась со средней стоимостью квартир на вторичном рынке и составляет 85 тысяч рублей за квадратный метр. Разброс цен на площади под магазины, согласно сайту Restate, составляет от 54 693 рублей до 200 млн рублей за объект.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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