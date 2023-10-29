Пользователи соцсетей и коллеги скорбят по Мэтью Перри

Звезда сериала «Друзья» Мэттью Перри скончался

29 октября 2023 в 16:54 Размер текста - 17 +

Мэттью Перри на момент смерти было 53 года Фото: AP/TASS Звезда сериала «Друзья» Мэттью Перри умер 29 октября из-за проблем с сердцем. ОН был не только любимцем публики, но и хорошим приятелем для многого числа знаменитостей. Актеры из сериала «Друзья» с ужасом узнали о смерти своего коллеги, а соцсети заполонили слова скорби. «Мы опустошены известием о кончине Мэтью Перри. Он был настоящим подарком для всех нас. Мы от всего сердца сочувствуем его семье, любимым и всем его поклонникам», — написал официальный аккаунт «Друзья» в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). Мэтью Перри получил популярность после выхода сериала «Друзья» Фото: AP/TASS «Какая потеря. Миру будет не хватать тебя, Мэтью Перри», — написала в своих соцсетях актриса Мэгги Уилер, которая сыграла роль девушки Чендлера Джениса в сериале «Друзья». Актер Майкл Раппапорт, у которого была второстепенная роль в популярном сериале отметил, что Перри навсегда останется в американской культуре. «Вы являетесь частью американской культуры и будете жить вечно», — написал он в X. «Самый грустный день в истории, человек, который каждый раз заставлял нас улыбаться, оставил нас в слезах. Покойся в раю», — написал в X пользователь с ником «Абель». «Моя душевная боль по тебе. Ты лучший друг, которым мы все хотели быть для кого-то. Пока! … это слишком больно. Покойся с миром!» — отреагировал Tommy из Эфиопии в X. «Потеря Мэттью Перри стала очень тяжелой. „Друзья“ — мой любимый сериал, а Чендлер — мой любимый персонаж. Смотреть это будет уже не то», — написал на своей странице в X пользователь «Сэм». Новость по теме Чем известен скончавшийся актер Мэттью Перри О смерти Перри стало известно ночью 29 октября по московскому времени. Американский онлайн-таблоид TMZ пишет, что актер, предположительно, утонул. За год до своей смерти Перри опубликовал мемуары «Друзья, любовники и большая ужасная вещь». Произведение стало бестселлером в чартах Amazon и The New York Times. В книге актер рассказал о своей борьбе с наркотиками и алкоголем, из-за которых у него возникли серьезные проблемы со здоровьем. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Звезда сериала «Друзья» Мэттью Перри умер 29 октября из-за проблем с сердцем. ОН был не только любимцем публики, но и хорошим приятелем для многого числа знаменитостей. Актеры из сериала «Друзья» с ужасом узнали о смерти своего коллеги, а соцсети заполонили слова скорби. «Мы опустошены известием о кончине Мэтью Перри. Он был настоящим подарком для всех нас. Мы от всего сердца сочувствуем его семье, любимым и всем его поклонникам», — написал официальный аккаунт «Друзья» в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). «Какая потеря. Миру будет не хватать тебя, Мэтью Перри», — написала в своих соцсетях актриса Мэгги Уилер, которая сыграла роль девушки Чендлера Джениса в сериале «Друзья». Актер Майкл Раппапорт, у которого была второстепенная роль в популярном сериале отметил, что Перри навсегда останется в американской культуре. «Вы являетесь частью американской культуры и будете жить вечно», — написал он в X. «Самый грустный день в истории, человек, который каждый раз заставлял нас улыбаться, оставил нас в слезах. Покойся в раю», — написал в X пользователь с ником «Абель». «Моя душевная боль по тебе. Ты лучший друг, которым мы все хотели быть для кого-то. Пока! … это слишком больно. Покойся с миром!» — отреагировал Tommy из Эфиопии в X. «Потеря Мэттью Перри стала очень тяжелой. „Друзья“ — мой любимый сериал, а Чендлер — мой любимый персонаж. Смотреть это будет уже не то», — написал на своей странице в X пользователь «Сэм». О смерти Перри стало известно ночью 29 октября по московскому времени. Американский онлайн-таблоид TMZ пишет, что актер, предположительно, утонул. За год до своей смерти Перри опубликовал мемуары «Друзья, любовники и большая ужасная вещь». Произведение стало бестселлером в чартах Amazon и The New York Times. В книге актер рассказал о своей борьбе с наркотиками и алкоголем, из-за которых у него возникли серьезные проблемы со здоровьем.