Лидер свердловских мусульман выступил со срочным обращением из-за протестов в Махачкале

Глава свердловских мусульман призвал не поддаваться провокациям после Махачкалы

30 октября 2023 в 16:46 Размер текста - 17 +

Абдуль-Куддус призвал мусульман не участвовать в митингах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Протесты в аэропорту Махачкалы Председатель Духовного управления мусульман Свердловской области Абдуль-Куддус Ашарин призвал единоверцев не поддаваться провокациям на фоне тех событий, которые развернулись в Махачкале (Дагестан). В телефонном разговоре с журналистом URA.RU муфтий заявил о том, что такие действия могут дестабилизировать ситуацию в регионе и в стране, что только порадует недругов России. «Призываю братьев и сестер не поддаваться провокациям. В такие сложные времена нужно проявить смирение и молиться за единоверцев. Любые митинги могут перерасти в беспорядки, в которых могут пострадать женщины и дети. Сегодня народу Палестины нужны наши молитвы, а не бунты и митинги. Я призываю на пятничной хутбе прочитать дуа за своих палестинских единоверцев и совершить джаназа намаз по погибшим из-за бомбежек Израиля», — поделился с журналистом URA.RU главный муфтий на Среднем Урале Абдуль-Куддус. Вечером 29 октября у аэропорта Махачкалы собрались сотни человек с требованием изгнать прибывающих израильтян. Митинг начался из-за прибывшего рейса WZ 4728 авиакомпании Red Wings из Бен-Гуриона (Израиль). Спустя время мирный митинг перерос в беспорядки. Порядка 70 человек были задержаны. Вся важная информация о погромах в аэропорту Дагестана — в сюжете URA.RU.

Председатель Духовного управления мусульман Свердловской области Абдуль-Куддус Ашарин призвал единоверцев не поддаваться провокациям на фоне тех событий, которые развернулись в Махачкале (Дагестан). В телефонном разговоре с журналистом URA.RU муфтий заявил о том, что такие действия могут дестабилизировать ситуацию в регионе и в стране, что только порадует недругов России. «Призываю братьев и сестер не поддаваться провокациям. В такие сложные времена нужно проявить смирение и молиться за единоверцев. Любые митинги могут перерасти в беспорядки, в которых могут пострадать женщины и дети. Сегодня народу Палестины нужны наши молитвы, а не бунты и митинги. Я призываю на пятничной хутбе прочитать дуа за своих палестинских единоверцев и совершить джаназа намаз по погибшим из-за бомбежек Израиля», — поделился с журналистом URA.RU главный муфтий на Среднем Урале Абдуль-Куддус. Вечером 29 октября у аэропорта Махачкалы собрались сотни человек с требованием изгнать прибывающих израильтян. Митинг начался из-за прибывшего рейса WZ 4728 авиакомпании Red Wings из Бен-Гуриона (Израиль). Спустя время мирный митинг перерос в беспорядки. Порядка 70 человек были задержаны. Вся важная информация о погромах в аэропорту Дагестана — в сюжете URA.RU.