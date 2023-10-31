Власти Челябинска потребовали снести хлебный павильон, посчитав его самовольным

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Власти потребовали снести павильон, посчитав его самовольной постройкой Фото:

Власти Челябинска потребовали сноса хлебного павильона на улице Молодогвардейцев, 62, усмотрев в нем признаки самовольной постройки. Как URA.RU рассказали в мэрии, земельный участок используется не по назначению.

«Основанием для предъявления соответствующего искового заявления в Арбитражный суд региона послужило отсутствие правоустанавливающих документов на земельный участок. Другие причины — размещение на земле объекта, обладающего признаками самовольного капитального строения, несоответствие вида разрешенного использования земельного участка фактическому использованию», — сообщили URA.RU в мэрии.

Власти объяснили, зачем добивались принятия обеспечительных мер. Истец, в случае принятия судебного решения о сносе ларька, сможет распорядиться участком по своему усмотрению. Чтобы обеспечить это право, суд запретил вести на земле, пока идет процесс, капитально строительство. Также в данный период Росреестру запретили регистрировать сделки с активом.

Ответчиками выступили АО «Первый хлебокомбинат» и ООО «Позитив», торгующий хлебобулочными изделиями. В середине октября представители «Позитива» сообщили URA.RU, что спорные участки не занимают, поскольку мэрия им выделила другой по соседству. На запрос URA.RU представители «Первого хлебокомбината» не ответили.

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Власти Челябинска потребовали сноса хлебного павильона на улице Молодогвардейцев, 62, усмотрев в нем признаки самовольной постройки. Как URA.RU рассказали в мэрии, земельный участок используется не по назначению. «Основанием для предъявления соответствующего искового заявления в Арбитражный суд региона послужило отсутствие правоустанавливающих документов на земельный участок. Другие причины — размещение на земле объекта, обладающего признаками самовольного капитального строения, несоответствие вида разрешенного использования земельного участка фактическому использованию», — сообщили URA.RU в мэрии. Власти объяснили, зачем добивались принятия обеспечительных мер. Истец, в случае принятия судебного решения о сносе ларька, сможет распорядиться участком по своему усмотрению. Чтобы обеспечить это право, суд запретил вести на земле, пока идет процесс, капитально строительство. Также в данный период Росреестру запретили регистрировать сделки с активом. Ответчиками выступили АО «Первый хлебокомбинат» и ООО «Позитив», торгующий хлебобулочными изделиями. В середине октября представители «Позитива» сообщили URA.RU, что спорные участки не занимают, поскольку мэрия им выделила другой по соседству. На запрос URA.RU представители «Первого хлебокомбината» не ответили.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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