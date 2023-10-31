Власти Челябинска потребовали снести хлебный павильон, посчитав его самовольным

Власти Челябинска потребовали сноса хлебного павильона на улице Молодогвардейцев, 62, усмотрев в нем признаки самовольной постройки. Как URA.RU рассказали в мэрии, земельный участок используется не по назначению.
«Основанием для предъявления соответствующего искового заявления в Арбитражный суд региона послужило отсутствие правоустанавливающих документов на земельный участок. Другие причины — размещение на земле объекта, обладающего признаками самовольного капитального строения, несоответствие вида разрешенного использования земельного участка фактическому использованию», — сообщили URA.RU в мэрии.
Власти объяснили, зачем добивались принятия обеспечительных мер. Истец, в случае принятия судебного решения о сносе ларька, сможет распорядиться участком по своему усмотрению. Чтобы обеспечить это право, суд запретил вести на земле, пока идет процесс, капитально строительство. Также в данный период Росреестру запретили регистрировать сделки с активом.
Ответчиками выступили АО «Первый хлебокомбинат» и ООО «Позитив», торгующий хлебобулочными изделиями. В середине октября представители «Позитива» сообщили URA.RU, что спорные участки не занимают, поскольку мэрия им выделила другой по соседству. На запрос URA.RU представители «Первого хлебокомбината» не ответили.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.