Власти Челябинска потребовали через суд снести торговый павильон на оживленной улице Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мэрия Челябинска потребовала снести хлебный ларек на оживленной улице. Как следует из картотеки арбитражных дел, на недвижимость наложены обеспечительные меры.

«Администрация Челябинска обратилась в Арбитражный суд региона с исковым заявлением к АО „Первый хлебокомбинат“ и ООО „Позитив“. Просит признать самовольной постройкой торговый павильон площадью 33 кв метра на ул. Молодогвардейцев, 62 и обязать снести самовольную постройку», — говорится в определении суда.

Иск принят к производству, к процессу привлекли третье лицо. Им стало ООО «Торнадо». Компания, согласно данным СБИС, занимается упаковкой товаров. При этом среди видов деятельности «Позитива» присутствует розничная торговля хлебом и хлебобулочными изделиями. В качестве обеспечения иска ответчикам запретили строить на двух спорных участках, передавать на них объекты третьим лицам и регистрировать сделки.

«Мы в данный момент данный участок не занимаем. В составе остановочного комплекса нам предоставили участок по соседству», — заявили URA.RU в «Позитиве».

При подготовке материала URA.RU направило запрос в адрес «Первого хлебокомбината». К моменту публикации ответ не поступил. Оперативно получить комментарий в «Торнадо» не удалось. Запрос также отправлен в челябинскую мэрию.

В сентябре власти добились в суде разрешения на снос киоска на Комсомольском проспекте в Курчатовском районе, принадлежащего компании «Аквилон плюс». Фирмой владеют экс-супруги Пустоваловы. Олег Пустовалов ранее являлся управляющим «Евросети» в Челябинске.