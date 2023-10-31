Беременная 16-летняя девушка избила полицейского в Свердловской области

Силовики искали подозреваемого в краже (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Верхней Пышме (Свердловская область) беременная 16-летняя сломала нос следователю полиции. Об этом сообщила мама девушки, которая тоже участвовала в драке.

Потасовка произошла 24 октября в одном из домов на улице Победы. Трое полицейских вошли в квартиру к 16-летней девушке без ведома матери. «Они начали расспрашивать мою дочь насчет одного знакомого. Дочка попросила их уйти, но в ответ услышала угрозы, ее стали хватать за шею и пнули в живот», — передает слова матери «КП-Екатеринбург». Мать вмешалась в конфликт, в ходе которого следователю сломали нос.

Силовики искали подозреваемого в совершении кражи, пояснили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. Возле квартиры полицейские заметили девушку, которая стала вести себя неадекватно. «Она нецензурно выражалась в адрес сотрудников и внезапно нанесла телесные повреждения следователю отдела полиции», — добавили силовики.

Мама девушки заявляла, что у нее есть видео с потасовки, однако позже сказала, что его нет. Кроме того она не предоставила медицинских заключений, заявив, что не делала их.