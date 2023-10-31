В Перми соседи спасли девушку от изнасилования

Суд отправил мужчину в колонию (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Перми девушке удалось не стать жертвой изнасилования благодаря бдительным соседям. Они услышали шум в квартире, где та находилась со знакомым, и пришли на помощь. Об этом рассказали в СУ СКР по Пермскому краю.

«Мужчина, находясь в одной из квартир в состоянии алкогольного опьянения, совершил в отношении девушки иные насильственные действия сексуального характера и попытался изнасиловать. Однако, на шум в квартире обратили внимание соседи, которые стали стучать во входную дверь, в связи с чем виновный прекратил свои противоправные действия, а потерпевшей удалось убежать», — говорится на сайте следственного управления.

Мужчину задержали в тот же день. Суд приговорил его к шести годам и одному месяцу лишения свободы. Отбывать срок он будет в колонии строгого режима.