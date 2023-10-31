Погромы в Махачкале не повлияли на интерес челябинских туристов к Дагестану

31 октября 2023 в 18:45 Размер текста - 17 +

После погромов в Махачкале челябинцы продолжили ездить отдыхать в Дагестан Фото: Александр Мамаев © URA.RU Погромы в Махачкале не отразились на интересе туристов из Челябинска к Дагестану. Как URA.RU рассказали участники рынка, в немалой степени это связано с невозвратными билетами на авиарейсы. «Направление является летним, поэтому основной поток туристов в республику формируется в теплое время года. В настоящее время путешественников меньше. Но аэропорт Махачкалы заработал, и туристы летят по ранее приобретенным билетам. При этом сами билеты являются невозвратными, пассажиры это понимают. Средства вернули лишь тем, кто не смог улететь в период закрытия аэропорта и отказался от близких по датам поездок», — рассказал URA.RU вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин. Об отсутствии отказов от туров среди челябинцев URA.RU сообщила директор туркомпании «Андромеда» Ольга Васильева. Эксперт отметила, что интерес поддерживается наличием прямых рейсов из Челябинска в Махачкалу. Самолеты летают дважды в неделю. При этом поставлены борта с максимальным количеством мест порядка 100 человек. По оценкам Васильевой, примерно 80% состава пассажиров представляют сами дагенстанцы-вахтовики. Оставшаяся доля удерживается туристами. «Направление не самое популярное в Челябинской области. Туры в Дагестан пока являются нишевыми. Трафик значительно ниже, чем в Сочи, Москву, Санкт-Петербург, Казань, Калининград или даже Крым. Недостаточный уровень сервиса и нехватка гостиниц сдерживает поток», — сказала Васильева. При этом Горин заявил, что направление развивается. Если в 2022 году республику посетило 800 тысяч россиян, то в 2023 году — 1,2 млн человек. Собеседник URA.RU добавил, что в основном в Дагестан люди едут самостоятельно: из находящихся в настоящий момент в республике 10 тысяч туристов пакетные туры у туроператоров приобрели лишь 2,5 тысячи человек. Волнения аэропорту Махачкалы вспыхнули 29 октября. Люди выражали протест против войны на Ближнем Востоке. Более 20 человек погибло. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Погромы в Махачкале не отразились на интересе туристов из Челябинска к Дагестану. Как URA.RU рассказали участники рынка, в немалой степени это связано с невозвратными билетами на авиарейсы. «Направление является летним, поэтому основной поток туристов в республику формируется в теплое время года. В настоящее время путешественников меньше. Но аэропорт Махачкалы заработал, и туристы летят по ранее приобретенным билетам. При этом сами билеты являются невозвратными, пассажиры это понимают. Средства вернули лишь тем, кто не смог улететь в период закрытия аэропорта и отказался от близких по датам поездок», — рассказал URA.RU вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин. Об отсутствии отказов от туров среди челябинцев URA.RU сообщила директор туркомпании «Андромеда» Ольга Васильева. Эксперт отметила, что интерес поддерживается наличием прямых рейсов из Челябинска в Махачкалу. Самолеты летают дважды в неделю. При этом поставлены борта с максимальным количеством мест порядка 100 человек. По оценкам Васильевой, примерно 80% состава пассажиров представляют сами дагенстанцы-вахтовики. Оставшаяся доля удерживается туристами. «Направление не самое популярное в Челябинской области. Туры в Дагестан пока являются нишевыми. Трафик значительно ниже, чем в Сочи, Москву, Санкт-Петербург, Казань, Калининград или даже Крым. Недостаточный уровень сервиса и нехватка гостиниц сдерживает поток», — сказала Васильева. При этом Горин заявил, что направление развивается. Если в 2022 году республику посетило 800 тысяч россиян, то в 2023 году — 1,2 млн человек. Собеседник URA.RU добавил, что в основном в Дагестан люди едут самостоятельно: из находящихся в настоящий момент в республике 10 тысяч туристов пакетные туры у туроператоров приобрели лишь 2,5 тысячи человек. Волнения аэропорту Махачкалы вспыхнули 29 октября. Люди выражали протест против войны на Ближнем Востоке. Более 20 человек погибло.