Погромы в Махачкале не повлияли на интерес челябинских туристов к Дагестану

Погромы в Махачкале не отразились на интересе туристов из Челябинска к Дагестану. Как URA.RU рассказали участники рынка, в немалой степени это связано с невозвратными билетами на авиарейсы.
«Направление является летним, поэтому основной поток туристов в республику формируется в теплое время года. В настоящее время путешественников меньше. Но аэропорт Махачкалы заработал, и туристы летят по ранее приобретенным билетам. При этом сами билеты являются невозвратными, пассажиры это понимают. Средства вернули лишь тем, кто не смог улететь в период закрытия аэропорта и отказался от близких по датам поездок», — рассказал URA.RU вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.
Об отсутствии отказов от туров среди челябинцев URA.RU сообщила директор туркомпании «Андромеда» Ольга Васильева. Эксперт отметила, что интерес поддерживается наличием прямых рейсов из Челябинска в Махачкалу. Самолеты летают дважды в неделю. При этом поставлены борта с максимальным количеством мест порядка 100 человек. По оценкам Васильевой, примерно 80% состава пассажиров представляют сами дагенстанцы-вахтовики. Оставшаяся доля удерживается туристами.
«Направление не самое популярное в Челябинской области. Туры в Дагестан пока являются нишевыми. Трафик значительно ниже, чем в Сочи, Москву, Санкт-Петербург, Казань, Калининград или даже Крым. Недостаточный уровень сервиса и нехватка гостиниц сдерживает поток», — сказала Васильева.
При этом Горин заявил, что направление развивается. Если в 2022 году республику посетило 800 тысяч россиян, то в 2023 году — 1,2 млн человек. Собеседник URA.RU добавил, что в основном в Дагестан люди едут самостоятельно: из находящихся в настоящий момент в республике 10 тысяч туристов пакетные туры у туроператоров приобрели лишь 2,5 тысячи человек.
Волнения аэропорту Махачкалы вспыхнули 29 октября. Люди выражали протест против войны на Ближнем Востоке. Более 20 человек погибло.
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