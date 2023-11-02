На Украине сравнили русский балет с танками

Yle: на Украине назвали русский балет средством «мягкой силы» Москвы
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Конкурс «Ученик года». Курган , балерины, балет
На Украине стали запрещать русскую культуру после начала спецоперации Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Русский балет запретили на Украине, так как он является «мягкой силой» РФ. Из-за этого многие коллективы вынуждены репетировать за границей. Об этом рассказала прима-балерина Национальной оперы Украины Виктория Зварич, упомянув в одном предложении балет и танки.

«Балет является одним из самых жестких инструментов мягкой силы в России на Украине. У нас говорят: сначала приходит балет, а потом — танки», — рассказала Виктория Зварич финской телекомпании Yle. После начала спецоперации, украинские власти приказали бойкотировать российскую культуру. Так, в Национальной опере в Киеве больше не ставят произведения русского композитора Петра Чайковского.

Однако украинские коллективы продолжают ездить в гастроли с русскими произведениями. Для этого надо проводить репетиции, которые запрещены на Украине. В коллективах отмечают, что многим украинским танцором пришлось бежать из страны, чтобы остаться в хорошей форме и не потерять свои профессиональные качества.

Когда Россия начала спецоперацию, Украина стала отменять русскую культуру. То же самое стали делать и многие страны Запада. Однако президент РФ Владимир Путин уверен, что это хорошо. По его словам, тем самым повышается спрос на русскую культуру, а коллективы расширяют географию выступлений.

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Русский балет запретили на Украине, так как он является «мягкой силой» РФ. Из-за этого многие коллективы вынуждены репетировать за границей. Об этом рассказала прима-балерина Национальной оперы Украины Виктория Зварич, упомянув в одном предложении балет и танки. «Балет является одним из самых жестких инструментов мягкой силы в России на Украине. У нас говорят: сначала приходит балет, а потом — танки», — рассказала Виктория Зварич финской телекомпании Yle. После начала спецоперации, украинские власти приказали бойкотировать российскую культуру. Так, в Национальной опере в Киеве больше не ставят произведения русского композитора Петра Чайковского. Однако украинские коллективы продолжают ездить в гастроли с русскими произведениями. Для этого надо проводить репетиции, которые запрещены на Украине. В коллективах отмечают, что многим украинским танцором пришлось бежать из страны, чтобы остаться в хорошей форме и не потерять свои профессиональные качества. Когда Россия начала спецоперацию, Украина стала отменять русскую культуру. То же самое стали делать и многие страны Запада. Однако президент РФ Владимир Путин уверен, что это хорошо. По его словам, тем самым повышается спрос на русскую культуру, а коллективы расширяют географию выступлений.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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