В вяленой рыбе из Челябинска нашли кишечную палочку

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Областная агропромышленная выставка «АГРО-2019». Продукты питания. Челябинск, продукты, рыба, еда, сиг, потребительская корзина, рипус
Без деклараций о соответствии предприятие не сможет торговать своей продукцией Фото:

В вяленой рыбе из Челябинска нашли кишечную палочку, дрожжи и бактериальную обсемененность. Об этом 2 ноября сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«Известное предприятие, выпускающее соленую, копченую, маринованную рыбопродукцию и подкопченые морепродукты, использует при ее обороте три декларации о соответствии, оформленные с грубейшим нарушением. Предприятие задекларировало три вида продукции, при том, что соленая и маринованная рыба не прошла все необходимые исследования. В вяленой рыбе, которая прошла исследования, обнаружены бактерии группы кишечных палочек, а в рыбопродукции, подкопченых морепродуктах и рыбном ассорти выявлены дрожжи и общая бактериальная обсемененность», — сообщили в пресс-службе ведомства.

На основании этого управлением Россельхознадзора три декларации данного производителя с 3 ноября признаны недействительными. Предприятию объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

Производитель будет обязан заново провести исследования и доказать качество и безопасность своей выпускаемой продукции. Управление проконтролирует, чтобы декларации о соответствии на продукцию были оформлены только при отрицательных результатах — без дрожжей, бактерий и микробов.

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В вяленой рыбе из Челябинска нашли кишечную палочку, дрожжи и бактериальную обсемененность. Об этом 2 ноября сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «Известное предприятие, выпускающее соленую, копченую, маринованную рыбопродукцию и подкопченые морепродукты, использует при ее обороте три декларации о соответствии, оформленные с грубейшим нарушением. Предприятие задекларировало три вида продукции, при том, что соленая и маринованная рыба не прошла все необходимые исследования. В вяленой рыбе, которая прошла исследования, обнаружены бактерии группы кишечных палочек, а в рыбопродукции, подкопченых морепродуктах и рыбном ассорти выявлены дрожжи и общая бактериальная обсемененность», — сообщили в пресс-службе ведомства. На основании этого управлением Россельхознадзора три декларации данного производителя с 3 ноября признаны недействительными. Предприятию объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Производитель будет обязан заново провести исследования и доказать качество и безопасность своей выпускаемой продукции. Управление проконтролирует, чтобы декларации о соответствии на продукцию были оформлены только при отрицательных результатах — без дрожжей, бактерий и микробов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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