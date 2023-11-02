В вяленой рыбе из Челябинска нашли кишечную палочку

02 ноября 2023 в 16:22 Размер текста - 17 +

Без деклараций о соответствии предприятие не сможет торговать своей продукцией Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В вяленой рыбе из Челябинска нашли кишечную палочку, дрожжи и бактериальную обсемененность. Об этом 2 ноября сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «Известное предприятие, выпускающее соленую, копченую, маринованную рыбопродукцию и подкопченые морепродукты, использует при ее обороте три декларации о соответствии, оформленные с грубейшим нарушением. Предприятие задекларировало три вида продукции, при том, что соленая и маринованная рыба не прошла все необходимые исследования. В вяленой рыбе, которая прошла исследования, обнаружены бактерии группы кишечных палочек, а в рыбопродукции, подкопченых морепродуктах и рыбном ассорти выявлены дрожжи и общая бактериальная обсемененность», — сообщили в пресс-службе ведомства. На основании этого управлением Россельхознадзора три декларации данного производителя с 3 ноября признаны недействительными. Предприятию объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Производитель будет обязан заново провести исследования и доказать качество и безопасность своей выпускаемой продукции. Управление проконтролирует, чтобы декларации о соответствии на продукцию были оформлены только при отрицательных результатах — без дрожжей, бактерий и микробов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В вяленой рыбе из Челябинска нашли кишечную палочку, дрожжи и бактериальную обсемененность. Об этом 2 ноября сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «Известное предприятие, выпускающее соленую, копченую, маринованную рыбопродукцию и подкопченые морепродукты, использует при ее обороте три декларации о соответствии, оформленные с грубейшим нарушением. Предприятие задекларировало три вида продукции, при том, что соленая и маринованная рыба не прошла все необходимые исследования. В вяленой рыбе, которая прошла исследования, обнаружены бактерии группы кишечных палочек, а в рыбопродукции, подкопченых морепродуктах и рыбном ассорти выявлены дрожжи и общая бактериальная обсемененность», — сообщили в пресс-службе ведомства. На основании этого управлением Россельхознадзора три декларации данного производителя с 3 ноября признаны недействительными. Предприятию объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Производитель будет обязан заново провести исследования и доказать качество и безопасность своей выпускаемой продукции. Управление проконтролирует, чтобы декларации о соответствии на продукцию были оформлены только при отрицательных результатах — без дрожжей, бактерий и микробов.