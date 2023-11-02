02 ноября 2023

На трассе под Пермью ночью произошло жесткое ДТП

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Водитель легковушки в ДТП погиб Фото:

На трассе Пермь — Екатеринбург ночью 3 ноября произошло смертельное ДТП. На дороге столкнулись легковой «Фольксваген» и грузовик «Скания», водитель легковушки погиб. Об этом сообщает telegram-канал госавтоинспекции Пермского края.

«В результате автоаварии водитель „Фольксваген Туарег“ получил смертельную травму. Водителю автомобиля „Скания“ оказана разовая помощь», — говорится в telegram-канале.

По предварительным данным, водитель легковушки выехал на встречную полосу 75 км трассы, где произошло столкновение с грузовиком. Как сообщает «КП-Пермь», погибшему оторвало конечности. Сейчас ГИБДД проводит проверку по факту ДТП.

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На трассе Пермь — Екатеринбург ночью 3 ноября произошло смертельное ДТП. На дороге столкнулись легковой «Фольксваген» и грузовик «Скания», водитель легковушки погиб. Об этом сообщает telegram-канал госавтоинспекции Пермского края. «В результате автоаварии водитель „Фольксваген Туарег“ получил смертельную травму. Водителю автомобиля „Скания“ оказана разовая помощь», — говорится в telegram-канале. По предварительным данным, водитель легковушки выехал на встречную полосу 75 км трассы, где произошло столкновение с грузовиком. Как сообщает «КП-Пермь», погибшему оторвало конечности. Сейчас ГИБДД проводит проверку по факту ДТП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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