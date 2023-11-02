На трассе под Пермью ночью произошло жесткое ДТП

Водитель легковушки в ДТП погиб
На трассе Пермь — Екатеринбург ночью 3 ноября произошло смертельное ДТП. На дороге столкнулись легковой «Фольксваген» и грузовик «Скания», водитель легковушки погиб. Об этом сообщает telegram-канал госавтоинспекции Пермского края.
«В результате автоаварии водитель „Фольксваген Туарег“ получил смертельную травму. Водителю автомобиля „Скания“ оказана разовая помощь», — говорится в telegram-канале.
По предварительным данным, водитель легковушки выехал на встречную полосу 75 км трассы, где произошло столкновение с грузовиком. Как сообщает «КП-Пермь», погибшему оторвало конечности. Сейчас ГИБДД проводит проверку по факту ДТП.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!