В Свердловской области кочегара насмерть придавило бревном

Утром 5 ноября в Североуральске кочегара деревообрабатывающего производства «СибирьЭкоСтрой» насмерть придавило бревном, соскользнувшим во время перемещения. Информацию о происшествии сообщили URA.RU в прокуратуре Свердловской области.
«Кочегар ООО „СибирьЭкоСтрой“ в ходе исполнения трудовых обязанностей проводил работы по распиловке бревен для отопления котельной. В ходе перемещения бревна оно соскользнуло и придавило работника. В результате чего мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью», — рассказали в прокуратуре.
Прокуратура взяла на контроль рассмотрение дела о нарушении требований охраны труда, повлекшие смерть человека. Сейчас проводится проверка соблюдения техники безопасности на рабочих местах.
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