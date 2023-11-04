В Свердловской области кочегара насмерть придавило бревном

05 ноября 2023 в 13:01 Размер текста - 17 +

Придавленный бревном рабочий получил травмы не совместимые с жизнью Фото: Илья Московец © URA.RU Утром 5 ноября в Североуральске кочегара деревообрабатывающего производства «СибирьЭкоСтрой» насмерть придавило бревном, соскользнувшим во время перемещения. Информацию о происшествии сообщили URA.RU в прокуратуре Свердловской области. «Кочегар ООО „СибирьЭкоСтрой“ в ходе исполнения трудовых обязанностей проводил работы по распиловке бревен для отопления котельной. В ходе перемещения бревна оно соскользнуло и придавило работника. В результате чего мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью», — рассказали в прокуратуре. Прокуратура взяла на контроль рассмотрение дела о нарушении требований охраны труда, повлекшие смерть человека. Сейчас проводится проверка соблюдения техники безопасности на рабочих местах.

Утром 5 ноября в Североуральске кочегара деревообрабатывающего производства «СибирьЭкоСтрой» насмерть придавило бревном, соскользнувшим во время перемещения. Информацию о происшествии сообщили URA.RU в прокуратуре Свердловской области. «Кочегар ООО „СибирьЭкоСтрой“ в ходе исполнения трудовых обязанностей проводил работы по распиловке бревен для отопления котельной. В ходе перемещения бревна оно соскользнуло и придавило работника. В результате чего мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью», — рассказали в прокуратуре. Прокуратура взяла на контроль рассмотрение дела о нарушении требований охраны труда, повлекшие смерть человека. Сейчас проводится проверка соблюдения техники безопасности на рабочих местах.