04 ноября 2023
03 ноября 2023

В Свердловской области кочегара насмерть придавило бревном

© Служба новостей «URA.RU»
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Поселки Джабык и Запасное. Челябинская область, бревна, лесозаготовка
Придавленный бревном рабочий получил травмы не совместимые с жизнью Фото:

Утром 5 ноября в Североуральске кочегара деревообрабатывающего производства «СибирьЭкоСтрой» насмерть придавило бревном, соскользнувшим во время перемещения. Информацию о происшествии сообщили URA.RU в прокуратуре Свердловской области.

«Кочегар ООО „СибирьЭкоСтрой“ в ходе исполнения трудовых обязанностей проводил работы по распиловке бревен для отопления котельной. В ходе перемещения бревна оно соскользнуло и придавило работника. В результате чего мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью», — рассказали в прокуратуре.

Прокуратура взяла на контроль рассмотрение дела о нарушении требований охраны труда, повлекшие смерть человека. Сейчас проводится проверка соблюдения техники безопасности на рабочих местах.

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Утром 5 ноября в Североуральске кочегара деревообрабатывающего производства «СибирьЭкоСтрой» насмерть придавило бревном, соскользнувшим во время перемещения. Информацию о происшествии сообщили URA.RU в прокуратуре Свердловской области. «Кочегар ООО „СибирьЭкоСтрой“ в ходе исполнения трудовых обязанностей проводил работы по распиловке бревен для отопления котельной. В ходе перемещения бревна оно соскользнуло и придавило работника. В результате чего мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью», — рассказали в прокуратуре. Прокуратура взяла на контроль рассмотрение дела о нарушении требований охраны труда, повлекшие смерть человека. Сейчас проводится проверка соблюдения техники безопасности на рабочих местах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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