Челябинский айтишник выплатил полумиллионный долг, чтобы уехать за границу

После погашения долга айтишнику разрешили покинуть РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Челябинский айтишник был вынужден выплатить почти полумиллионный долг по алиментам, чтобы выехать за границу. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФССП региона, после погашения долга перед бывшей супругой мужчине разрешили выезд из РФ.

«Исполнительное производство неоднократно оканчивалось и возобновлялось вновь — по заявлениям взыскателя. Видимо, бывшие супруги находили общий язык, и отец помогал своему ребенку. Но затем выплаты прекратились, исполнительное производство было возобновлено, в отношении должника был принят полный и исчерпывающий комплекс мер принудительного исполнения, в том числе арест счетов, запрет на выезд за границу. Именно последний и сыграл свою ключевую роль в процессе выплаты долга», — сообщили URA.RU в пресс-службе судебных приставов.

Там отметили, что айтишник выразил желание выплатить долг бывшей жене наличными. Ему пошли на встречу в таком решении. В присутствии пристава сумма была передана, а долг был обнулен. При этом санкции с должника были сняты. Но в случае повторного накопления долга исполнительное производство будет возобновлено.