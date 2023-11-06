06 ноября 2023

Челябинский айтишник выплатил полумиллионный долг, чтобы уехать за границу

© Служба новостей «URA.RU»
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После погашения долга айтишнику разрешили покинуть РФ Фото:

Челябинский айтишник был вынужден выплатить почти полумиллионный долг по алиментам, чтобы выехать за границу. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФССП региона, после погашения долга перед бывшей супругой мужчине разрешили выезд из РФ.

«Исполнительное производство неоднократно оканчивалось и возобновлялось вновь — по заявлениям взыскателя. Видимо, бывшие супруги находили общий язык, и отец помогал своему ребенку. Но затем выплаты прекратились, исполнительное производство было возобновлено, в отношении должника был принят полный и исчерпывающий комплекс мер принудительного исполнения, в том числе арест счетов, запрет на выезд за границу. Именно последний и сыграл свою ключевую роль в процессе выплаты долга», — сообщили URA.RU в пресс-службе судебных приставов.

Там отметили, что айтишник выразил желание выплатить долг бывшей жене наличными. Ему пошли на встречу в таком решении. В присутствии пристава сумма была передана, а долг был обнулен. При этом санкции с должника были сняты. Но в случае повторного накопления долга исполнительное производство будет возобновлено.

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Челябинский айтишник был вынужден выплатить почти полумиллионный долг по алиментам, чтобы выехать за границу. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФССП региона, после погашения долга перед бывшей супругой мужчине разрешили выезд из РФ. «Исполнительное производство неоднократно оканчивалось и возобновлялось вновь — по заявлениям взыскателя. Видимо, бывшие супруги находили общий язык, и отец помогал своему ребенку. Но затем выплаты прекратились, исполнительное производство было возобновлено, в отношении должника был принят полный и исчерпывающий комплекс мер принудительного исполнения, в том числе арест счетов, запрет на выезд за границу. Именно последний и сыграл свою ключевую роль в процессе выплаты долга», — сообщили URA.RU в пресс-службе судебных приставов. Там отметили, что айтишник выразил желание выплатить долг бывшей жене наличными. Ему пошли на встречу в таком решении. В присутствии пристава сумма была передана, а долг был обнулен. При этом санкции с должника были сняты. Но в случае повторного накопления долга исполнительное производство будет возобновлено.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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