«Ведомости»: глава Оренбургской области Паслер рискует не пойти на второй срок

08 ноября 2023 в 10:54 Размер текста - 17 +

Полномочия Дениса Паслера на посту губернатора истекают в 2024 году Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор Оренбургской области Денис Паслер, возможно, уйдет в отставку весной 2024 года. Об этом сообщили несколько источников, близких к администрации президента страны. У главы региона Паслера, родом из Свердловской области, в сентябре следующего года истекает первый срок правления. «Паслер относится к тем губернаторам, слухи про отставки которых ходят постоянно, хотя такие губернаторы и не уходят. Губернатор Оренбургской области хотел уйти с поста. Учитывая, что в следующем году полномочия истекают, возможно, он покинет должность», — рассказал журналистам газеты «Ведомости» источник. Отставка Паслера обсуждалась еще в 2021 году, но это ни к чему не привело. Денис Паслер родился 29 октября 1978 года в Североуральске Свердловской области. С 2012 по 2016 годы он занимал должность председателя правительства Свердловской области. Затем Паслер был избран губернатором Оренбургской области 8 сентября 2019 года.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер, возможно, уйдет в отставку весной 2024 года. Об этом сообщили несколько источников, близких к администрации президента страны. У главы региона Паслера, родом из Свердловской области, в сентябре следующего года истекает первый срок правления. «Паслер относится к тем губернаторам, слухи про отставки которых ходят постоянно, хотя такие губернаторы и не уходят. Губернатор Оренбургской области хотел уйти с поста. Учитывая, что в следующем году полномочия истекают, возможно, он покинет должность», — рассказал журналистам газеты «Ведомости» источник. Отставка Паслера обсуждалась еще в 2021 году, но это ни к чему не привело. Денис Паслер родился 29 октября 1978 года в Североуральске Свердловской области. С 2012 по 2016 годы он занимал должность председателя правительства Свердловской области. Затем Паслер был избран губернатором Оренбургской области 8 сентября 2019 года.