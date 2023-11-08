«Ведомости»: глава Оренбургской области Паслер рискует не пойти на второй срок

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Госсовет в Кремле. Москва, паслер денис
Полномочия Дениса Паслера на посту губернатора истекают в 2024 году Фото:

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер, возможно, уйдет в отставку весной 2024 года. Об этом сообщили несколько источников, близких к администрации президента страны. У главы региона Паслера, родом из Свердловской области, в сентябре следующего года истекает первый срок правления.

«Паслер относится к тем губернаторам, слухи про отставки которых ходят постоянно, хотя такие губернаторы и не уходят. Губернатор Оренбургской области хотел уйти с поста. Учитывая, что в следующем году полномочия истекают, возможно, он покинет должность», — рассказал журналистам газеты «Ведомости» источник. Отставка Паслера обсуждалась еще в 2021 году, но это ни к чему не привело.

Денис Паслер родился 29 октября 1978 года в Североуральске Свердловской области. С 2012 по 2016 годы он занимал должность председателя правительства Свердловской области. Затем Паслер был избран губернатором Оренбургской области 8 сентября 2019 года.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер, возможно, уйдет в отставку весной 2024 года. Об этом сообщили несколько источников, близких к администрации президента страны. У главы региона Паслера, родом из Свердловской области, в сентябре следующего года истекает первый срок правления. «Паслер относится к тем губернаторам, слухи про отставки которых ходят постоянно, хотя такие губернаторы и не уходят. Губернатор Оренбургской области хотел уйти с поста. Учитывая, что в следующем году полномочия истекают, возможно, он покинет должность», — рассказал журналистам газеты «Ведомости» источник. Отставка Паслера обсуждалась еще в 2021 году, но это ни к чему не привело. Денис Паслер родился 29 октября 1978 года в Североуральске Свердловской области. С 2012 по 2016 годы он занимал должность председателя правительства Свердловской области. Затем Паслер был избран губернатором Оренбургской области 8 сентября 2019 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...