Песков: Россия будет представлена на саммите АТЭС на должном уровне

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Встречи президента России Владимира Путина с Президентом Республики Бурунди Эваристом Ндайишимийею. Санкт-Петербург, песков дмитрий
Песков рассказал об участии России в саммите АТЭС Фото:

Россия будет представлена на саммите лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) на должном уровне. Об этом в ходе конференц-колла заявил, отвечая на вопрос URA.RU, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Россия будет представлена на должном уровне», — сказал Песков. Ранее старший представитель госдепартамента США по АТЭС Мэтт Мюррэй, отвечая на вопрос СМИ об участии России в саммите заявил, что США пригласили всех членов АТЭС. Саммит пройдет с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско.

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Россия будет представлена на саммите лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) на должном уровне. Об этом в ходе конференц-колла заявил, отвечая на вопрос URA.RU, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Россия будет представлена на должном уровне», — сказал Песков. Ранее старший представитель госдепартамента США по АТЭС Мэтт Мюррэй, отвечая на вопрос СМИ об участии России в саммите заявил, что США пригласили всех членов АТЭС. Саммит пройдет с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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