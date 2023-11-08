В России появится концепция об ответственном отношении к животным

09 ноября 2023 в 04:35 Размер текста - 17 +

Опыт ХМАО ответственного отношения к животным будет задействован на федеральном уровне Фото: Илья Московец © URA.RU Опыт ХМАО в деле ответственного отношения к животным будет взят за основу новой концепции, созданием которой сегодня заняты эксперты Общественной палаты России. Об этом «Ведомостям» рассказал председатель комиссии по экологии и устойчивому развитию ОП Елена Шаройкина. «Концепция имеет более общий характер, в том числе идеологически-воспитательную функцию. За основу при работе в федеральной Общественной палаты взята концепция по обращению с животными в ХМАО, там она реализуется с 2021 года. В плане региональных мероприятий до 2025 года значится, к примеру, формирование культуры по ответственному обращению с животными через СМИ и проведение обучающих мероприятий, например „уроков добра“ в школах», — цитируют Шаройкину «Ведомости». В тоже время начальник управления государственного надзора и обращения с животными ветеринарной службы ХМАО Эльвира Сабитова сообщила, что на 1 октября этого года благодаря реализации концепции в регионе было зафиксировано сокращение количества нападений безнадзорных собак по сравнению с прошлым годом- на 34%. Кроме того, в регионе сократилось количестве отловленных на улицах животных на 15%. Как считает Шаройкина, если концепция будет принята на федеральном уровне, то ряд законов будет приведен в соответствие с ней. При этом предлагать же тезисы из концепции в действующий закон об ответственном обращении с животными не планируется. Ранее сообщалось, что правительством РФ был утвержден перечень требований к содержанию животных в зоомагазинах, а также других местах, где осуществляется торговля животными.В числе требований значатся чистота, за которой должны следить продавцы, а также режим освещения приближенный к естественному циклу животных. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Опыт ХМАО в деле ответственного отношения к животным будет взят за основу новой концепции, созданием которой сегодня заняты эксперты Общественной палаты России. Об этом «Ведомостям» рассказал председатель комиссии по экологии и устойчивому развитию ОП Елена Шаройкина. «Концепция имеет более общий характер, в том числе идеологически-воспитательную функцию. За основу при работе в федеральной Общественной палаты взята концепция по обращению с животными в ХМАО, там она реализуется с 2021 года. В плане региональных мероприятий до 2025 года значится, к примеру, формирование культуры по ответственному обращению с животными через СМИ и проведение обучающих мероприятий, например „уроков добра“ в школах», —цитируют Шаройкину «Ведомости». В тоже время начальник управления государственного надзора и обращения с животными ветеринарной службы ХМАО Эльвира Сабитова сообщила, что на 1 октября этого года благодаря реализации концепции в регионе было зафиксировано сокращение количества нападений безнадзорных собак по сравнению с прошлым годом- на 34%. Кроме того, в регионе сократилось количестве отловленных на улицах животных на 15%. Как считает Шаройкина, если концепция будет принята на федеральном уровне, то ряд законов будет приведен в соответствие с ней. При этом предлагать же тезисы из концепции в действующий закон об ответственном обращении с животными не планируется. Ранее сообщалось, что правительством РФ был утвержден перечень требований к содержанию животных в зоомагазинах, а также других местах, где осуществляется торговля животными.В числе требований значатся чистота, за которой должны следить продавцы, а также режим освещения приближенный к естественному циклу животных.