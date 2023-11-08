08 ноября 2023

ФСБ продвигает теолога в свердловскую Общественную палату

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие пансионата центра детской онкологии и гематологии. Екатеринбург, чиновник, обручальное кольцо, телефон в руке
Фаворитом на вакантное место называют Алексея Старостина Фото:

Свердловские силовики продвигают специалиста в области исламской теологии и религии Алексея Старостина в региональную Общественную палату. По данным URA.RU, именно он является фаворитом на место, освободившееся после перехода экс-чекиста Сергея Павленко в гордуму Екатеринбурга.

«Комитет по региональной политике и развитию местного самоуправления 9 ноября рассмотрит четыре кандидатуры для утверждения на должность члена Общественной палаты. По итогам заседания комиссия выберет одну кандидатуру, которую утвердят на ближайшем заседании заксобрания», — сказали URA.RU в пресс-службе регионального законодательного органа.

В список кандидатов входят Владимир Никитин (организация ветеранов войны, труда, боевых действий, госслужбы, пенсионеров), Алексей Новоселов (организация ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск), Павел Яковлев (организация инвалидов и ветеранов военных конфликтов) и Алексей Старостин («Центр этноконфессиональных исследований, профилактики экстремизма и противодействия идеологии терроризма»). Последний, по данным URA.RU, и является фаворитом — его якобы поддерживает и продвигает ФСБ.

Сам Старостин подтвердил свое участие в конкурсе и заявил, что готовится выступать перед комиссией. От прочих комментариев он пока воздержался.

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Свердловские силовики продвигают специалиста в области исламской теологии и религии Алексея Старостина в региональную Общественную палату. По данным URA.RU, именно он является фаворитом на место, освободившееся после перехода экс-чекиста Сергея Павленко в гордуму Екатеринбурга. «Комитет по региональной политике и развитию местного самоуправления 9 ноября рассмотрит четыре кандидатуры для утверждения на должность члена Общественной палаты. По итогам заседания комиссия выберет одну кандидатуру, которую утвердят на ближайшем заседании заксобрания», — сказали URA.RU в пресс-службе регионального законодательного органа. В список кандидатов входят Владимир Никитин (организация ветеранов войны, труда, боевых действий, госслужбы, пенсионеров), Алексей Новоселов (организация ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск), Павел Яковлев (организация инвалидов и ветеранов военных конфликтов) и Алексей Старостин («Центр этноконфессиональных исследований, профилактики экстремизма и противодействия идеологии терроризма»). Последний, по данным URA.RU, и является фаворитом — его якобы поддерживает и продвигает ФСБ. Сам Старостин подтвердил свое участие в конкурсе и заявил, что готовится выступать перед комиссией. От прочих комментариев он пока воздержался.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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