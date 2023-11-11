Медведев: Афганистан снизил производство наркотиков после вывода войск США

11 ноября 2023 в 12:57 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев сообщил, что в Афганистане сократился посев мака Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Афганистане продажа наркотиков снизилась на 95% после того, как США вывели свои войска из региона. Об этом сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «С конца 2022 года по настоящее время производство наркотиков в Афганистане снизилось на 95%. <…> Вот что бывает, когда из региона уходит тот, кто и был реально заинтересован в экспорте героина в Россию и другие страны», — заявил Медведев в своем telegram-канале. Он отметил, что в Афганистане уменьшился посев мака. По словам Медведева, Талибан (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) меньше чем за год очистил страну от запрещенных веществ. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что талибские власти Афганистана делают большую работу в борьбе с наркотрафиком. Он отметил, что построение рабочего диалога безальтернативно и полностью соответствует интересам региона, передает телеканал 360. Ситуация в Афганистане обострилась в 2021 году после того, как США вывели оттуда свои войска. В результате «Движение Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) развернуло активное наступление и 15 августа захватило Кабул.

В Афганистане продажа наркотиков снизилась на 95% после того, как США вывели свои войска из региона. Об этом сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «С конца 2022 года по настоящее время производство наркотиков в Афганистане снизилось на 95%. <…> Вот что бывает, когда из региона уходит тот, кто и был реально заинтересован в экспорте героина в Россию и другие страны», — заявил Медведев в своем telegram-канале. Он отметил, что в Афганистане уменьшился посев мака. По словам Медведева, Талибан (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) меньше чем за год очистил страну от запрещенных веществ. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что талибские власти Афганистана делают большую работу в борьбе с наркотрафиком. Он отметил, что построение рабочего диалога безальтернативно и полностью соответствует интересам региона, передает телеканал 360. Ситуация в Афганистане обострилась в 2021 году после того, как США вывели оттуда свои войска. В результате «Движение Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) развернуло активное наступление и 15 августа захватило Кабул.