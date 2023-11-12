Сотрудникам челябинского Народного фронта вручили награды от Минобороны

13 ноября 2023 в 10:15 Размер текста - 17 +

На передовую отправлена гуманитарная помощь на сумму более 125 млн рублей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Сотрудникам Народного фронта Челябинской области вручили награды от Министерства обороны России. Об этом сообщили в telegram-канале организации. «За активное участие в организации сбора и предоставлении гуманитарной помощи для военнослужащих Российской Армии с начала проведения СВО наградили Медалью Министерства обороны РФ „За вклад в укрепление обороны Российской Федерации“ руководителя исполкома Народного фронта Челябинской области Дениса Рыжего и координатора исполкома Анастасию Елизарову. Это наша с вами общая награда и признание!», — уточнили в организации. В челябинском отделении Народного фронта (ОНФ) подсчитали, что за время работы проекта «Все для Победы!» бойцам была передана гуманитарная помощь на сумму свыше 125 миллионов рублей. На передовую отправлены 62 машины с 232 тоннами гуманитарной помощи, в состав которой вошли масксети и генераторы, обувь и спальники, рации и квадрокоптеры, тепловизионные прицелы и медикаменты. Кроме того, бойцам передали 20 автомобилей и многое другое. Ранее URA.RU сообщало, что представители челябинского отделения ОНФ снарядили 92 саперный полк. Бойцы этого подразделения впервые получили от нас: генераторы, бензопилы, строительные материалы, чехлы для бронежилетов, летние костюмы, обувь, бочки для воды и средства гигиены. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сотрудникам Народного фронта Челябинской области вручили награды от Министерства обороны России. Об этом сообщили в telegram-канале организации. «За активное участие в организации сбора и предоставлении гуманитарной помощи для военнослужащих Российской Армии с начала проведения СВО наградили Медалью Министерства обороны РФ „За вклад в укрепление обороны Российской Федерации“ руководителя исполкома Народного фронта Челябинской области Дениса Рыжего и координатора исполкома Анастасию Елизарову. Это наша с вами общая награда и признание!», — уточнили в организации. В челябинском отделении Народного фронта (ОНФ) подсчитали, что за время работы проекта «Все для Победы!» бойцам была передана гуманитарная помощь на сумму свыше 125 миллионов рублей. На передовую отправлены 62 машины с 232 тоннами гуманитарной помощи, в состав которой вошли масксети и генераторы, обувь и спальники, рации и квадрокоптеры, тепловизионные прицелы и медикаменты. Кроме того, бойцам передали 20 автомобилей и многое другое. Ранее URA.RU сообщало, что представители челябинского отделения ОНФ снарядили 92 саперный полк. Бойцы этого подразделения впервые получили от нас: генераторы, бензопилы, строительные материалы, чехлы для бронежилетов, летние костюмы, обувь, бочки для воды и средства гигиены.